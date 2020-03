Il Segreto/ Anticipazioni puntata 18 marzo: chi morirà?

Il Segreto, anticipazioni puntata 18 marzo

Il Segreto torna protagonista anche oggi, 18 marzo 2020, sugli schermi di Canale 5 con una nuova puntata. Puente Viejo vive attimi di gioia e di tristezza, eppure i cittadini della soap opera spagnola continuano ad allietare le case dei propri fan isolati in una pandemia che ha fermato il mondo. Mentre il paese si prepara a festeggiare il matrimonio tra Lola e Prudencio, Meliton ha deciso di andare verso le sorgenti per scoprire chi si nasconde dietro l’imboscata ma incappa in una situazione per lui mortale. Fernando è vivo e la sua vendetta è appena iniziata.

Il Segreto, dove siamo rimasti

Andiamo a dare uno sguardo a cosa è accaduto nelle ultime puntate de Il Segreto. Puente Viejo è afflitta dal dramma a breve potrebbe scomparire sommersa dalle acque della diga, a tutto ciò si è unito l’avvelamento delle acque scoperto in tempo dal sindaco e i suoi collaboratori. Tuttavia, una presenza oscura sembra accostarsi e nascondersi dietro a Garcia Morales, sarà Fernando? Lola e Prudencio preparano le loro nozze, un unione che dà un tocco di leggerezza a Puente Viejo e una speranza. Don Berengario è afflitto dalla fuga della figlia.

Meliton, Severo, Mauricio e Carmelo alla ricerca della sorgenti si trovano coinvolti in un agguato, spari impervasono su di loro. Don Berengario confessa le sue angosce a Marina, che gli rileva di non aver mai avuto un rapporto stabile con la figlia ma di volerle comunque bene. Consuelo consiglia Lola di parlare con Prudencio, tra marito e moglie è doveroso essere sinceri. Lola confessa a Prudencio che Marcela e Consuelo non sono felici di vederli triste dato che si deve sposare e lei confessa a Prudencio che la sua malinconia è dovuta alla situazione che caratterizza il paese, ma nonostante tutto confessa al suo amato che è desiderosa di diventare sua moglie. Consuelo vede Marina triste e decide di parlarle e convince quest’ultima a rimanere per il matrimonio di Lola e Prudencio. Riusciti a scappare all’attentato Carmelo e Meliton corrono da Gracia Morales accusando lo stesso, ma quest’ultimo nega di aver sparato o aver commissionato l’imboscata ai suoi uomini. Tuttavia, Carmelo non crede a Gracia Morales. Mauricio riporta dell’imboscata a Donna Francisca, Raimundo e Maria, la Montenegro ormai ritiene che è tutto perso e saranno a breve inondati. Maria comincia a sentire la mancanza dei suoi figli e vorrebbe rivederli. Lola prova il suo vestito da sposa, preparato da Consuelo, ed incanta le sue amiche. Meliton confessa a Matias di essere in pensiero, crede a Garcia dubita che siano stati i suoi uomini ad indagare e decide di andare ad indagare e chiede a Matias di non dire nulla a meno che nel primo pomeriggio non sarà rientrato.



