Il Segreto/ Anticipazioni puntata 18 novembre: Alberto Santos è colpevole!

Il Segreto, anticipazioni puntata 18 novembre

Nella puntata de Il Segreto di oggi, mercoledì 18 novembre, Urrutia fornirà ad Alberto Santos i documenti che attestano che l’unico colpevole dell’incidente di Bilbao è lui e che quindi Don Ignacio non è implicato in questa vicenda. Con il ritorno di Isabel, Tomas ha tempo di volersi concentrare sulle migliorie da fare alla miniera per aumentarne la sicurezza ma ha bisogno dell’appoggio di Adolfo che invece è molto svagato. Il fratello, infatti, soffre per la prospettiva di dover trascorrere il resto della sua vita con una donna che non ama e che nell’ultimo periodo sta dando segni di chiara follia e tutto questo solo perché lei aspetta un figlio. Pablo, su consiglio di Urrutia, vuole mettere a confronto i suoi genitori per capire chi dei due gli stia mentendo. Mauricio, invece, per compiacere Francisca che vuole ritrovare Campuzano per avere notizie di Raimundo, ricatta il Capitano Huertas perché necessita del suo aiuto.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Cosa è accaduto nelle ultime puntate de Il Segreto? Il Capitano Huertas si reca a La Habana perché vuole fare alcune domande ai marchesi sulla morte della madre. Quando si scontra, però, con l’indifferenza di Thomas, lo minaccia di farsi recapitare dal giudice un ordine di arresto per tutti e così il ragazzo decide di rivelare tutto. Intanto sulla finta tomba di Isabel, Eulalia sorprende Francisca e tenta di ucciderla ma viene affrontata da Isabel che le spara nonostante lei provi a ferirla. Prima di morire, però, Eulalia dice alla Montenegro che con lei muore anche il segreto di dove sia nascosto Raimundo. Giungono Tomas, Mauricio e il Capitano Huertas a soccorrere le due donne. Adolfo, incurante di tutto quello che sta succedendo, chiede a Rosa di rimandare di un paio di settimane il matrimonio e la ragazza reagisce moto male, accusandolo di essere innamorato ancora di Marta. Quando resta da sola, la ragazza inizia a delirare e a parlare con se stessa, in preda ad un raptus di follia. Tiburcio riesce a racimolare le 5mila pesetas da dare a Estefania ma la donna, dopo aver incassato i soldi, gli chiede altre 15mila pesetas. I due, però, vengono interrotti da Hipolito che fa molte domande al patrigno per tutti i soldi che ha visto fra le mani della giovane. Isabel ritorna a La Habana e spiega a Maqueda e ad Antonita i motivi per cui ha dovuto far finta di essere morta. Quando Iñigo scopre che anche i due figli della marchesa sapevano tutto, resta molto deluso perché si sente tradito.

Pablo racconta a Carolina che sua madre ha deciso di andare via da Puente Viejo. Carolina prova a rincuorarlo perché pensa che sia normale che la donna, dopo aver conosciuto il figlio, decida di ritornare alla sua vita ma il ragazzo spiega che c’è qualcosa che non lo convince. Carolina, vedendolo così triste, sente l’impulso di baciarlo ma Pablo si scosta, poi i due vengono interrotti da Rosa che dice che la marchesa è resuscitata e quindi nulla può più impedire il suo matrimonio: la ragazza è visibilmente agitata e i due fratelli sono molto preoccupati. Isabel chiede a Maqueda di poter parlare da soli ma la reazione dell’uomo è molto violenta e le dice che la reputa una donna spregevole. La marchesa si giustifica dicendogli che non è mai stata sua ma l’uomo ribatte che lei è stata molto egoista e ha dimostrato ancora una volta di non tenere a lui. Poi va via dicendole che questa è stata l’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso. Adolfo e Tomas brindano alla resurrezione della madre e poi Adolfo racconta al fratello di essere molto preoccupato perché sta per sposare una donna che non ama.



