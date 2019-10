Il Segreto/ Anticipazioni puntata 18 ottobre: Severo e Carmelo perderanno tutto?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 18 OTTOBRE

I guai di Adela e del marito, nelle ultime puntate de Il Segreto, dopo che il gruppo di rivoluzionari ha contestato vivacemente i suoi metodi di insegnamento non sembrano affatto destinati a finire e l’uomo, temendo che si tratti di un attacco rivolto più a lui che alla moglie, comincia a prendere in considerazione di rinunciare all’incarico di sindaco per lasciare il posto a qualcuno che abbia gli stimoli necessari per portare avanti l’incarico. Prudencio intanto sembra volersi staccare definitivamente da Francisca, rischiando così di far fallire i suoi piani per impossessarsi delle proprietà di Severo Santacruz. Il giovane Ortega ha infatti capito la vera natura della sua ex benefattrice. Ad illudersi che adesso la Montenegro sia davvero cambiata è però adesso Maria, che vede in un suo gesto improvviso i segni di quel cambiamento. A convincerla che la sua madrina non sia più la donna crudele di un tempo è l’intervento di Francisca al Ministero per cercare di mettere a tacere l’episodio accaduto ad Adela. Ma i fatti daranno ragione a Prudencio ed il tempo dimostrerà che la Montenegro non è affatto cambiata. Dietro questa sua improvvisa benevolenza si nasconde infatti ancora una volta un secondo fine. Cosa avrà in mente Francisca? Per scoprirlo non ci resta che aspettare una nuova avvincente puntata de Il Segreto.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella puntata di ieri de Il Segreto abbiamo visto Isaac smascherare Antolina, costringendola a fuggire. Il confronto diretto con Juanote non ha lasciato scampo alla donna, che si è vista impossibilitata a mentire ancora. Juanito ha infatti ammesso davanti a lei di aver avuto con lei alcuni incontri intimi durante i quali la donna non ha fatto mistero di voler riuscire a concepire prima possibile. La sua fuga sembra adesso l’unica cosa possibile e Antolina non esita a lasciare Puente Viejo. Con il suo allontanamento dal paese Guerrero ed Elsa sembrano finalmente destinati a riprendere in mano la loro vita e tornare a vivere insieme nella stessa casa, dopo mesi di inutili sofferenze. Ma saranno veramente finite le loro sofferenze oppure l’allontanamento di Antolina è solo un fatto momentaneo? Anche la riunione tenutasi in città per inaugurare l’apertura dell’associazione fondata da Irene e Adela ha avuto un successo inaspettato, grazie anche all’ospite a sorpresa portato da Maria. Molta è l’attesa per sapere chi sarà il misterioso personaggio che la Castaneda ha in mente. Intanto Carmelo e Adela si interrogano sul da farsi, dopo che la donna è stata vittima di attacchi e minacce fuori dalla scuola in cui da molti anni insegna. Severo e Irene intanto continuano a lottare contro un destino che sembra loro sempre avverso e con problemi economici che sembrano volerli ridurre sul lastrico. Severo si reca a casa di Prudencio Ortega per chiedergli un prestito, ignorando che lui è ancora manovrato da Francisca che sta architettando un piano diabolico per ridurre il giovane Santacruz sul lastrico.

