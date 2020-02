Il Segreto/ Anticipazioni puntata 19 febbraio: chi è Marina?

Il Segreto, anticipazioni puntata 19 febbraio 2020

Stando a quanto riportato dagli spoiler spagnoli per Il Segreto oggi, 19 febbraio 2020, assisteremo ad un nuovo arrivo a Puente Viejo. Si tratta di Don Anselmo, il nuovo parroco. Il sacerdote legherà subito con Don Berengario, che gli rivelerà chi sia in realtà Esther, mandando a monte i piani della ragazza. Quello che Don Berengario non sa è che presto vi sarà un nuovo arrivo e si tratterà proprio di Marina, la donna che ha amato in gioventù e madre di Esther. Intanto Fernando continuerà i suoi folli piani contro Maria, aiutato da Dori che nutre un profondo amore per lui. Ormai appare chiaro che il vero desiderio dell’uomo è quello di far pagare alla Castaneda tutto ciò che ha fatto in passato, impedendole di poter tornare a camminare. La Vilches è convinta che il suo amore si ricambiato, ma in realtà anche questa è una clamorosa bugia del Mesia e lei è, come tutti gli altri, solo una pedina del suo perfido gioco.

Il Segreto, dove siamo arrivati

Il Segreto ci ha permesso di assistere al tentativo di Maria di conoscere qualcosa di più sulla misteriosa Clara. Questo è infatti il nome che l’infermiera Dori si è lasciata sfuggire in un momento di trance mentre le praticava le cure. Incuriosita ed insospettita dal racconto confuso di incendi e di bambini, la Castaneda ha così chiesto aiuto all’amica e giornalista Irene per riuscire a scoprire di più su questa storia. Ormai la donna sa che Dori e Fernando hanno una relazione, così come è certa che a fare interrompere l’agopuntura dalla quale traeva grande giovamento sia stato proprio il Mesia. Adesso spera di riuscire a scoprire qualcosa che possa permetterle di mettere la Vilches con le spalle al muro ed imporsi per continuare le terapie. Quello che Irene scopre la lascia però davvero sconvolta. Clara era in realtà la moglie dell’uomo con cui Dori aveva una relazione, lo stesso che dirigeva l’orfanotrofio al quale l’infermiera ha appiccato il fuoco e in cui sono morti tutti quei bambini.

Carmelo intanto, in qualità di sindaco del paese, si sente particolarmente coinvolto in quanto sta accadendo a Puente Viejo. Così decide di chiedere un incontro al sottosegretario Garcia Morales, al quale si reca accompagnato da Fernando. Purtroppo l’incontro non ha gli esiti sperati. Il sottosegretario si mostra sempre più determinato ad aprire la diga che cancellerà per semre Puente Viejo dalle cartine geografiche. Tra i due scoppia una brutta lite e Carmelo abbandono la riunione, lasciando Morales da solo con il Mesia. Il dialogo che nasce tra i due non lascia più adito a dubbi: Fernando è d’accordo con il sottosegretario, ma perché? Qual’è il suo scopo? Donna Francisca è, insieme ai compaesani, intenta a lottare per salvare la città. Ma deve afre i conti anche con Prudencio e Lola, ai quali ha giurato vendetta. Lola infatti comincia ad avvertire la sensazione di essere pedinata ed a temere per la sua incolumità Entrambi sanno bene quanto sia potente e pericolosa Francisca, così come sanno che la minaccia dell’Ortega di rivelare i segreti del marito non ha portato gli esiti sperati. Ma è davvero in pericolo di vita Lola? Per saperlo dovremo attendere le prossime ore. Il Segreto tornerà infatti in onda domani, mercoledì 19 febbraio 2020, come sempre su Canale 5.



