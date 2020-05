Il Segreto/ Anticipazioni puntata 19 maggio 2020: il dubbio di Marcela

Pubblicità

Il Segreto, anticipazioni puntata 19 maggio 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi, martedì 19 maggio, Marcela non resisterà al dubbio che le è stato insinuato da Dolores e affronterà il marito per sapere se effettivamente la sta tradendo oppure no. Matias negherà tutto ma il suo viso tradirà il suo senso di colpa per cui Marcela, che ha rinunciato al suo amore per Tomas per non rovinare la famiglia, decide di indagare a fondo per scoprire la verità. Anche Raimundo scoprirà presto del tradimento di suo nipote e deciderà di affrontare Matias per riportarlo all’ordine e ricordargli i suoi doveri di padre e marito: il vecchio patriarca è deciso a fare di tutto per evitare che il nipote commetta gli stessi errori che un tempo ha fatto anche lui abbandonando moglie e figli.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Marta torna a casa dopo l’incontro con Adolfo è molto agitata e dice alla sorella Rosa di non voler più fare da intermediaria, senza spiegarle per quale motivo si rifiuta di portare le sue lettere al figlio della marchesa. Fra le due sorelle nasce un litigio che viene sedato da Manuela la quale invita le ragazze a non farsi trovare in questo stato dal padre che ha già grossi problemi. Intanto Carolina ha convinto suo padre Ignacio a parlare con il capitano Huertas per riuscire a fare qualcosa per aiutare Pablo. In realtà il capitano non può fare molto poiché non ricopre una carica importante ma Carolina non è soddisfatta di questa risposta e risponde a Encarnacion che andrà lei stessa a prendere Pablo fino in capo al mondo per riportarlo a casa. Anche Adolfo è molto scosso dall’ultima conversazione con Marta e non riesce a concentrarsi sul lavoro tanto che il fratello Tomas deve richiamarlo all’ordine. I due fratelli cercano di capire con le loro indagini per quale motivo la madre Isabel stia comprando tutte le terre intorno alla villa ma non è facile capire i ragionamenti della donna. Isabel, intanto, ha portato i documenti delle terre acquistate a Donna Francisca la quale si rende subito conto che le tenute sono costante 60mila pesetas e non 100mila, l’importo che ha affidato alla marchesa. Tuttavia riesce ad inventare prontamente una scusa per non farla insospettire ulteriormente.

Matias è travolto dai sensi di colpa perché sta tradendo sua moglie ma Alicia riesce a convincerlo che l’unica cosa che possono fare è vivere il presente e godere di ogni momento insieme, senza programmi per il futuro. I due amanti pensano che la loro storia sia segreta ma non sanno che a Puente Viejo iniziano a circolare già i primi pettegolezzi. Marcela è all’emporio di Dolores per fare la spesa e la donna le racconta che circola la voce che il marito la tradisca con la figlia di Urrutia: non vuole credere alle sue orecchie e nega con forza questo pettegolezzo ma dentro di lei inizia ad insinuarsi il dubbio, anche perché da tempo c’è una certa lontananza con Matias. Più tardi Marcela viene raggiunta alla locanda da Raimundo, il nonno del marito, il quale sta cercando il Castañeda che non vede da giorni. Marcela non vuole ammettere di non sapere dove sia, così mente all’uomo dicendo che è da un fornitore di vino per assaggiare nuovi prodotti ma l’Ulloa ha capito benissimo cosa nasconde. Intanto Raimundo cerca con insistenza la moglie e si reca nei prati dove con Francisca era solito raccogliere fiori. Qui incontra casualmente Antonita con la quale inizia a conversare, ignorando che la cameriera sappia benissimo dove si nasconde la Montenegro.



