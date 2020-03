Il Segreto/ Anticipazioni puntata 19 marzo 2020: un altro lutto colpirà Puente Viejo?

Il Segreto, anticipazioni puntata 19 marzo 2020

Siamo giunti a metà settimana con l’appuntamento periodico con Il Segreto, soap opera spagnola che ogni giorno tiene incollati tantissimi italiani allo schermo grazie ai continui colpi di scena che caratterizzano la cittadina di Puente Viejo. Puente Viejo è in lutto per la morte di Meliton, tutti avvolti nel ricordare l’amico scomparso per tutelate la cittadina. Nel frattempo Carmelo affronta nuovamente Gracia Morale, dallo scontro emerge una verità sconvolgente, Garcia confessa il perché del suo astio nei confronti della cittadina.

Il Segreto, dove eravamo rimasti?

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Nei giorni trascorsi la cittadina di Puente Viejo è alla stretta con l’imminente allagamento, tra poco la diga sommergerà il paese e i cittadini non sono ancora andati via. Tutti riconducono i loro mali a Garcia Morales ma in realtà vi è una presenza oscura che si muove dietro alle spalle di Gracia, una figura che tutti credevano morto ma che vive e la sua fame di vendetta è sempre più in crescita. La paura cresce costante mentre Lola e Prudenciostanno per coronare il loro sogno d’amore.

Ieri la puntata era terminata con i cittadini alla locanda a brindare alle imminenti nozze tra Lola e Prudencio, mentre Meliton pensiero aveva deciso di andare a esplorare la zona per capire se quanto detto da Garcia Morales fosse vero. Severo, Matisa e Prudencio bevono del vino per festeggiare le prossime nozze. Prudencio confessa che è rattristato per la situazione del paese, ma Matias e Severo lo sostengono manifestando la loro stima nei confronti del ragazzo. Dopo questa chiacchierata Prudencio corre in chiesa per raggiungere la sua Lola all’altare. Tutto il paese riunito in chiesa ad assistere alle nozze di Lola e Prudencio. Prudencio viene condotto all’altare da Consuelo. Lola entra sotto braccio con Matias che la conduce all’altare dal suo Prudencio. Don Berengario celebra le nozze tra le emozioni degli sposi, sottolineando come questo matrimonio suggellerà la fine di Puente Viejo, presto sommersa dalle acque. Don Berengario sottolinea come la chiesa abbia visto tanti matrimonio e le scene si susseguono con immagini dei matrimoni dei pentagonisti della soap opera compresa Marcela e Matias. Terminate le nozze, Irene e Severo sui trovano a casa a loro a discutere sul futuro perplessi, Severo rassicura Irene che ce la faranno pur se non più a Puente Viejo. Prudencio e Lola festeggiano da soli e consumano la loro prima notte di nozze. Puente Viejo continua i festeggiamenti con lo spettacolo di flamengo a cui partecipa anche Gracia come protagonista sul palco. Mentre il paese festeggia, Meliton va incontro ad un triste destino.



