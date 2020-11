Il Segreto/ Anticipazioni puntata 19 novembre: Campuzano prigioniero

Il Segreto, anticipazioni puntata 19 novembre

Nella puntata de Il Segreto di oggi, giovedì 19 novembre, il Capitano Guertas dà una dritta a Matias e Mauricio che riescono a trovare Campuzano e a farlo prigioniero: l’idea dei due è quello di interrogarlo per fargli confessare dove si trovi Raimundo ma il malvivente si spara prima di rivelare qualsiasi informazione. Rosa ascolta una conversazione telefonica fra Ignacio e Marta e ha un altro crollo nervoso: inizia a parlare da sola con se stessa ed è ormai chiaro che è completamente uscita di senno. La sua ossessione verso Adolfo la spinge a voler elimare chiunque si frapponga fra lei e il fidanzato, non solo Marta ma anche tutti gli altri. Hipolito offre dei soldi a Estefania per andare via da Puente Viejo ma la donna vuole sempre di più. Pablo ha capito che fra i genitori è accaduto qualcosa e per questo la donna ha deciso di partire. Per questo motivo, su consiglio di Urrutia, decide di mettere i due a confronto per capire che cosa sia accaduto e chi menta.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è successo nelle ultime puntate de Il Segreto. Onesimo convoca la famiglia per rivelare quello che ha scoperto sulla scomparsa di Tiburcio. L’uomo è molto preoccupato ma in realtà il nipote non ha cavato un ragno dal buco. Tuttavia lo strano comportamento di Tiburcio mette in sospetto soprattutto Hipolito che da qualche giorno ha dei sospetti sull’uomo. Adolfo è a casa di Rosa e sta raccontando tutto quello che è successo a Manuela. La governante è sconvolta mentre Rosa è ammirata dall’ingegno della marchesa e soprattutto è felicissima al pensiero che non ci siano più impedimenti rispetto al loro matrimonio. Tomas racconta ad Alicia la verità sulla morte della madre ma la ragazza reagisce molto male per essere stata ingannata, nonostante il ragazzo provi a scusarsi in tutti i modi. Francisca va a trovare Matias per raccontargli quello che ha saputo su Raimundo da Eulalia, prima che morisse. Il Castañeda, però, prova a rincuorarla perché è sicuro che suo nonno stia bene e sia nascosto da qualche parte. I due vengono interrotti da Mauricio che è arrivato per raccontare alla Montenegro che ci sono delle novità: Eulalia è stata vista spesso con un uomo con una benda sull’occhio ed è a lui che si deve chiedere cosa sia accaduto Raimundo.

Pablo affronta il padre e chiede a Ignacio se è stato lui a spingere la madre a decidere di partire da Puente Viejo. Ovviamente il Solozabal nega tutto e afferma di non essere neanche a conoscenza della decisione della donna. La discussione viene però interrotta dall’arrivo di Manuela che ha un malore. Al caffè di Matias arriva Don Filiberto che vuole sapere quale sia il momento in cui al locale c’è meno gente per telefonare in modo discreto, poi insinua che fra il locandiere e Mauricio ci sia una combutta. Encarnacion racconta alla figlia che il colpevole dell’incidente di Bilbao è suo padre e che ha deciso di confessare tutto ad Alberto Santos: le due donne temono per la sorte di Esus. Mauricio chiede l’aiuto del Capitano Huertas per ritrovare Campuzano, secondo il sindaco colpevole di sequestro di persona nei confronti di Raimundo. Poiché l’uomo non intende aiutarlo, Mauricio lo ricatta dicendo che altrimenti riferirà a tutti la storia di suo figlio illegittimo: il capitano cede ma chiarisce che fra di loro non potrà più esserci amicizia. Rosa va a trovare Isabel e dice che il coraggio con il quale ha affrontato ed eliminato i suoi nemici è per lei fonte di ispirazione. Le parole della marchesa, però, vengono mal interpretate da Rosa che le ritiene un’istigazione ad eliminare fisicamente tutti i suoi nemici. Tomas mette alle strette la madre perché c’è qualcosa che non lo convince in tutta la vicenda della morte di Eulalia.



