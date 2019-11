Il Segreto/ Anticipazioni puntata 19 novembre: Prudencio pazzo d’amore!

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 19 NOVEMBRE

Nella puntata del 19 Novembre del Segreto, Prudencio si sentirà sempre più attratto da Lola. Il ragazzo riuscirà a farsi raccontare dalla donna il perchè quest’ultima si senta spesso tormentata. Lola, quindi, dirà al giovane che ha sofferto in quanto l’uomo, che sarebbe dovuto diventare suo marito, l’ha lasciata dato che si era innamorato della sorella. Questo stesso uomo adesso sta chiedendo a Lola di restituirgli una crocetta d’oro, che era il simbolo del loro amore. Prudencio, dunque, consiglierà alla ragazza di non ridare al suo ex fidanzato quell’oggetto. Successivamente, l’Ortega bacerà la donna e le confiderà di amarla. Donna Francisca sarà sempre convinta che Severo sia il responsabile dell’esplosione della bomba alla Villa. La Montenegrò desidererà trovare delle prove schiaccianti nei confronti di Santacruz. Elsa non sarà molto contenta, infatti sarà tormentata a causa del ritorno di Antolina a Puente Viejo. La Laguna quindi non riuscirà a credere al fatto che la sua rivale in amore sia cambiata e cadrà nella disperazione più totale, immaginando tragedie di ogni genere.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate de Il Segreto, abbiamo visto che Maria soffre parecchio in quanto è paralizzata. Fernando Mesia si sta prodigando molto per spingere la ragazza ad uscire dal suo stato di prostrazione e a trovare le forze per ritornare a combattere. Severo ha paura che la Guardia Civil possa pensare che sia stato lui a far esplodere la bomba, poiché sull’ordigno ci sono ancora le sue impronte. Donna Francisca ha chiesto a Mauricio di aiutarla a mettere in atto un piano diabolico per far fuori Severo, dato che pensa che l’uomo abbia progettato l’attentato. Raimundo, però, ha convinto la Montenegro a mettere da parte la sua vendetta, nell’attesa che la verità venga finalmente a galla. Dopo aver parlato con un medico di Madrid, Isaac ed Elsa sono venuti a sapere che la ragazza può salvarsi, sottoponendosi ad un’operazione che costa ben 4000 pesetas. Adela ha quindi lanciato in tutto il paese una raccolta fondi, per trovare i soldi necessari per l’intervento chirurgico di Elsa. Infine, Antolina è ritornata a Puente Viejo, mentre Dolores sta pensando di rapire la nipote Belen. Carmelo e Severo eliminano tutte le prove che potrebbero dimostrare la responsabilità del Santacruz nell’episodio dell’esplosione della bomba. Maria, inoltre, non riesce a stare tranquilla e ad accettare il fatto che non possa più a muovere le gambe. La ragazza si dimostra dunque scontrosa con tutti. Raimundo, quindi, rimprovera ancora una volta Francisca, in quanto pensa che la donna intenda manipolare la nipote. L’uomo crede che la sua compagna non stia avendo l’atteggiamento giusto nello stare accanto a Maria, che deve ritrovare la forza e la voglia di riprendere in mano la sua vita. Isaac parla con Antolina, che gli dice di essere molto cambiata e che non ha intenzione di intromettersi più nella sua storia con Elsa. Il falegname decide allora di fidarsi della sua ex moglie e di accettare il denaro che Antolina gli consegna per l’operazione della sua fidanzata. Elsa però si rifiuta categoricamente di accettare quei soldi. A quel punto, Marcela e Matias parlano con la ragazza, nel tentativo di farle cambiare idea. Lola e Prudencio continuano a frequentarsi ed è evidente che i due siano attratti l’uno dell’altra. Infine, Saturna pensa a chi scegliere tra Onesimo e Meliton.

