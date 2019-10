Il Segreto/ Anticipazioni puntata 19 ottobre: Prudencio e Lola nuovi protagonisti?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 19 OTTOBRE

La puntata di oggi, sabato 19 ottobre, de Il Segreto si preannuncia ricca di colpi di scena, che animeranno gli animi degli abitanti di Puente Viejo. Lola, dopo aver chiesto a Prudencio un prestito per poter organizzare il suo matrimonio, inizia a comportarsi in modo sempre più strano con l’Ortega dopo che lui glielo ha concesso. Arriva addirittura a recarsi nella bottega per annullare la sua richiesta e Prudencio reagirà in malo modo. La misteriosa ragazza arrivata da poco tempo a Puente Viejo non parla mai della data delle sue nozze e si rifiuta di dare spiegazioni riguardo al suo annullamento del prestito. L’unica cosa che rivela all’Ortego è che alcuni parenti hanno disdetto la loro partecipazione alle nozze e lei per questo si è vista costretta a prendere questa decisione. Ma il sesto senso di Prudencio lo avverte che la donna in realtà sta mentendo. Non è questo il motivo. Cosa nasconderà? Il tentativo di Prudencio di scoprire la verità darà origine ad una violenta litigata in strada tra i due. Come andrà a finire? Lo sapremo presto seguendo una nuova avvincente puntata de Il Segreto.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella puntata di oggi de Il Segreto abbiamo visto Maria farsi portatrice di una bella notizia. La donna infatti si reca da Adela per informarla che Francisca ha deciso di intervenire in suo favore, dandosi da fare per riuscire a far ritirare la denuncia a suo carico. Adela ed il marito Carmelo possono così tirare un respiro di sollievo. Con la sua autorità Francisca è prima riuscita a far ritirare dalla piazza gli uomini che volevano cacciare la Arellano da Puente Viejo, e successivamente a mediare con l’istituto affinché la denuncia del Ministero ai danni dell’insegnante venisse definitivamente ritirata. Questo intervento sembra convincere anche la Castañeda che la sua madrina è effettivamente cambiata. La convinzione di Maria che vede nei gesti della madrina qualcosa di più delle parole però, è destinata ad essere smentita a breve. Sembra infatti che dietro la scomparsa di Roberto vi sia in realtà lo zampino proprio della Montenegro. Francisca, dopo aver scoperto il piano di fuga di Sanchez, ha in realtà avvelenato il cubano per poi nascondere il corpo nelle catacombe. Per allontanare ogni sospetto di Maria ha poi fatto recapitare a quest’ultima una lettera d’addio che vuol farle credere essere stata scritta dal suo amico. Sembra infatti che la Montenegro sia ben lontana dall’idea di lasciar vivere la sua vita alla figlioccia senza più intromettersi. Prudencio intanto è alle prese con un atroce dubbio. Si chiede infatti se sia la strada migliore quella che lo porterebbe a concedere a Severo il prestito che l’uomo gli ha chiesto, anche in virtù del conflitto avuto con Francisca. Prudencio teme infatti che il suo gesto potrebbe finire per inasprire ulteriormente la situazione tra i due, che risulta essere già molto incandescente. Cosa deciderà alla fine Prudencio? Finirà per concedere il prestito a Severo o glielo rifiuterà? E la Montenegro riuscirà a farla franca dopo aver ucciso e fatto sparire il corpo del cubano? Per saperlo non ci rimane che attendere una nuova avvincente puntata de Il Segreto, in onda domani su Canale 5.

© RIPRODUZIONE RISERVATA