Il Segreto/ Anticipazioni puntata 2 aprile 2020: Prudencio e Lola a Roma?

Il Segreto, anticipazioni puntata 2 aprile 2020

Siamo giunti ad aprile è come sempre Il Segreto viene trasmesso giornalmente per allietare i suoi fan con tanti segreti e colpi di scena, tra new entry, abbandoni e novità liete e tristi. La puntata di ieri si era chiusa con Garcia Morales che in solitaria va alla ricerca di Fernando, nel frattempo anche Mauricio ha organizzato per conto di Donna Francisca la caccia a Fernando. Si trova il nascondiglio di Fernando. Prudencio riceve notizia dal fratello, si trova a Roma e gli chiede di raggiungerlo per rifarsi una vita lì con lui insieme a Lola. Andranno via Lola e Prudencio?

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Andiamo a vedere dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. La puntata si apre con Dolores che confessa a Tibursio che è preoccupata per Gracia, la vede nervosa ed agitata. Lola consola Marcela triste per la morte del padre, Marcela la ringrazia con affetto. Garcua Morales ripensa a quanto gli ha confessato Raimundo su Fernando, il pensiero lo lacera, il fatto di aver creduto ad un mostro come Fernando e di aver accettato di vendicare la nipote insieme a Garcia Morales. Garcia maledice Fernando e decide di unirsi alla sua caccia. Garcia decide di andare personalmente alla ricerca di Fernando, vuole risolvere la situazione faccia a faccia con Fernando una volta e per tutte, pertanto, delega il suo luogotenente a prendere il comando fin quando lo stesso non sarà rientra

Il mese di marzo è stato molto ricco per il Segreto, tanti accadimenti hanno attraversato il paese. Ogni cittadino nel bene e nel male è stato coinvolto in un episodio, le vite di molti si sono intrecciati e qualcuno non ce l’ha fatta. La città ha rischiato di essere distrutta da un allagamento programmato da Gracia Morales, giunto per vendicare la nipote Maria Elena, istigato da Fernando. Maria ha vissuto momenti drammatici, prima sequestrata dall’infermiere, poi da Fernando, poi, libera, ha visti Fernando rapire i suoi figli. In questa ricerca all’uomo ossia Fernando alcuni paesani hanno perso la vita tra cui Meliton e Paco. Per dare forza a Maria sono ritornati i suoi genitori Emilia e Alfonso. Prudencio e Lola hanno coronato il loro amore, ma le difficoltà sono vive, su di loro è forte la mano di Pablo Armeno. Don Berengario ha lasciato il sacerdozio per congiungersi alla sua fidanzata Marina. Garcia Morales ha finalmente aperto gli occhi su Fernando.



© RIPRODUZIONE RISERVATA