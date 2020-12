Il Segreto/ Anticipazioni puntata 2 dicembre: Marta torna per il matrimonio di Rosa

Il Segreto, anticipazioni puntata 2 dicembre

Nella puntata de Il Segreto di oggi, mercoledì 2 dicembre, Marta fa finalmente ritorno a Puente Viejo per l’imminente matrimonio di Rosa. Non è sola, però, perché con lei c’è il cugino Ramon che è diventato suo marito. La famiglia è sconvolta per il fatto che i ragazzi si siano sposati di nascosto e il più contrariato di tutti sembra proprio Ignacio che però fa presto a perdonare questa sorpresa e dà la sua benedizione ai ragazzi. Questo atteggiamento fa irritare ancora di più Rosa che pensa non solo che suo padre preferisca sua sorella maggiore a lei ma anche che Marta in realtà nasconda qualcosa. Per questo motivo decide di tenderle una trappola e la fa incontrare casualmente con Adolfo per vedere la sua reazione. Matias propone ad Alicia un accordo: in cambio della sua testimonianza, le autorità sono disponibili a scarcerare suo padre. La Urrutia non sa cosa fare e per questo motivo racconta tutto ad Encarnacion per avere un suo consiglio. Don Filiberto, dopo aver parlato con Mauricio, cade in depressione e si dimentica di dire la messa.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Rosa, sempre più in preda alle allucinazioni, pensa di togliersi la vita con la pistola con la quale voleva uccidere suo padre: nella sua mente ci sono mille pensieri che si affannano e alla fine la ragazza sviene per lo stress. Matias dice a Marcela che non può rivelarle troppi particolari ma è ad un passo dallo sganciarsi per sempre dalla politica e dopo si occuperà solo della locanda, di lei e della loro Camelita. Il Castañeda, però, non si rende conto che da lontano Damian lo sta spiando. Damian approfitta di un momento di assenza di Encarnacion per introdursi in casa di Alicia e raccontare alla ragazza dell’arresto di Isidoro. La Urrutia confessa di sapere già tutto perché è stato Matias a confessare tutto, anche il suo tradimento. Poi Alicia decide di nascondere il compagno in casa, per evitare che la guardia civile possa trovarlo e arrestarlo. Tomas si confida con Maqueda e gli racconta che teme che la madre non approvi il progetto del miglioramento delle condizioni delle miniere e Iñigo si sente molto in colpa perché si è lasciato sfuggire tutta la storia con Donna Isabel. Carolina, Manuela e Pablo trovano Rosa svenuta a terra in salotto e si preoccupano moltissimo per il suo stato di salute. Quando la ragazza si riprende, Manuela vorrebbe chiamare il medico ma Rosa si oppone per non rimandare il matrimonio.

Alicia attende a casa il ritorno di Encarnacion che ha anche delle notizie di Don Ignacio: i suoi avvocati non sanno ancora nulla e non hanno una strategia per liberare Esus. Mauricio va da Matiad e Marcela per portare delle notizie di Raimundo e di Francisca e il Castañeda, anche se non è d’accordo con la richiesta della Montenegro, dice che farà di tutto per aiutarli. Carolina prova a parlare con Rosa e le dice che Manuela e Marta hanno paura di lei e la sorella le risponde che a breve metterà fine alle sue ansie e ai timori di questi giorni. Carolina si preoccupa molto per questa affermazione ma la ragazza non vuole dare altre spiegazioni. Pablo racconta al padre che Rosa è svenuta di nuovo e, quando l’uomo si colpevolizza per lo stato della ragazza, Pablo gli dice che non tutto quello che succede è colpa sua: i due sembrano finalmente riavvicinarsi. Tiburcio va in comune per dire a Hipolito che Estefania dice di aspettare un figlio da lui. Alicia va in ufficio in ritardo e Alicia gli racconta di aver fatto tardi perché la madre aveva bisogno di lei. Tomas si rivela come al solito molto comprensivo e i due scherzano sull’esito dei lavori della miniera. Isabel, intanto, racconta a Don Filiberto di essere sicura che Donna Francisca voglia suicidarsi insieme al marito.



