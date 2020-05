Il Segreto/ Anticipazioni puntata 2 maggio 2020: Manuela minaccia Rosa

Pubblicità

Il Segreto, anticipazioni puntata 2 maggio 2020

Stando a quanto riportato dagli spoiler spagnoli nella puntata de Il Segreto di oggi, 2 maggio 2020 assisteremo alle minaccie che Manuela farà a Rosa. La domestica, venuta a sapere che la figlia di Don Ignacio continua a vedere Adolfo, minaccerà la giovane di riferire tutto al padre. Sicuramente il figlio della sua più acerrima nemica non è il genero che Don Ignacio vuole all’interno della sua famiglia, ma nonostante l’aiuto di Marta (che non esita a correre in soccorso della sorella) il comportamento incauto di Rosa potrebbe avere gravi conseguenze. Dopo aver salvato la vita ad entrambe le fanciulle grazie al suo coraggioso intervento durante gli eventi alla stazione di Muña, Adolfo ha dichiarato di provare un forte sentimento sia per Rosa che per Marta. Quest’ultima però, nonostante provi una forte attrazione per il figlio di Isabel, si è tirata indietro dal triangolo amoroso che avrebbe potuto ferire a morte la sorella. Così Adolfo e Rosa hanno continuato a vedersi di nascosto da Don Ignacio, che certo non gradirebbe la cosa.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. I tantissimi fans della storia iberica nata dalla penna di Aurora Guerra hanno potuto assistere alla rivelazione di tutti i segreti di Don Ignacio, venuti finalmente a galla. Da molti giorni avevamo avuto l’impressione che l’uomo nascondesse qualcosa sul suo passato ed oggi finalmente una conversazione che lui ha avuto con le figlie,ci ha permesso di comprendere i motivi per cui è stato allontanato dalla famiglia e confinato a Puente Viejo. Le tre ragazze capiranno finalmente quali sono le preoccupazioni del padre. Padre sempre affettuoso il padrone della Casona sarà messo con le spalle al muro dalle figlie e sarà costretto a rivelare a loro tutta la verità. Ad avere i primi sospetti è stata Marta, che ha intuito che dietro allo strano comportamento di Don Ignacio Solozobal vi fosse qualcosa che non andava.

Mentre la famiglia Solozobal è tutta riunita attorno a Don Ignacio, per scoprire quali segreti nasconde il suo passato e quali sono i motivi che li hanno portati a Puente Viejo, a L’Habana Isabel e Francisca sono intente ad elaborare un piano. L’ex matrona è tornata a Puente Viejo decisa più che mai a riprendersi tutto ciò che ha dovuto abbandonare in fretta in seguito all’incendio di Puente Viejo appiccato dal Mesia. Per portare a termine il suo piano ha bisogno della complicità di Isabel, che scopre essere anche una lontana parente. Anche Isabel De Los Visos potrebbe trarre vantaggio da un accordo con la dark lady. Donna Francisca infatti potrebbe rivelarsi una alleata preziosa per riuscire a liberarsi definitivamente di Don Ignacio. Gli intrighi sembrano infittirsi sempre più a Puente Viejo e per sapere quale piega prenderanno gli avvenimenti dovremo attendere ancora un po’.



