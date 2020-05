Il Segreto/ Anticipazioni puntata 20 maggio 2020: sorelle Solobas in lotta!

Pubblicità

Il Segreto, anticipazioni puntata 20 maggio 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi, mercoledì 20 maggio, le tre sorelle Solobas, ognuna per un motivo diverso, si batterà per restare a vivere a Puente Viejo, nella Casona, e non ritornare a Bilbao, la città dove sono nate e cresciute. Il padre Don Ignacio, però, è intenzionato ad accettare la promozione che l’azienda gli offre. Anche Manuela sarà d’accordo sul trasferimento, soprattutto dopo che Marta si sarà confidata con lei raccontandole del bacio scambiato con Adolfo. La governante le consiglierà di convincere Rosa a dimenticare per sempre il figlio della marchesa e ad accettare di buon grado il ritorno in città. Da parte sua, però, la stessa Marta non vorrà andare via visto che sente di provare qualcosa proprio per Adolfo anche se non vuole che la sorella Rosa soffra a causa sua.

Il Segreto, dove eravamo rimasti?

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Don Ignacio viene finalmente a sapere da Ramon che cosa è venuto a dirgli da parte della dirigenza dell’azienda: non vogliono licenziarlo, come il Solobas temeva, piuttosto intendono premiarlo per il grande lavoro svolto alla fabbrica e intendono per questo affidargli la direzione di una grande fabbrica di Bilbao. L’uomo è davvero felice per il riconoscimento ricevuto e convoca subito Manuela e Urrutia in ufficio per comunicare la notizia dell’imminente trasferimento. Ovviamente la governante accetta subito di tornare a Bilbao mentre Urrutia dice di volerne parlare prima con la moglie Encarnacion ma che quasi sicuramente partiranno anche loro alla volta di Bilbao. Ignacio decide allora di organizzare una cena quella sera a casa sua per dare la bella notizia alle figlie. Alla Casona Carolina sta preparando dei viveri in uno zaino per fuggire e raggiungere Pablo. Per fortuna, però, Encarnacion ha dei sospetti e così riesce a fermarla prima che possa fare una sciocchezza. La ragazzina confessa di essersi fidanzata con il giovane partito per fare il soldato ma prega la zia di non rivelare nulla al padre: la donna acconsente a patto, però, che abbandoni ogni idea di fuga e si limiti ad aspettare notizie di Pablo senza altri colpi di testa.

Marcela ha affrontato il marito per raccontargli dei pettegolezzi che lo vogliono essere diventato l’amante di Alicia. L’uomo ovviamente nega e dà della pazza alla moglie ma Marcela ha capito che nasconde qualcosa. Nonostante questo, quando il nonno Raimundo chiede del nipote, la donna continua a coprirlo per evitare che Raimundo possa preoccuparsi ma la sera crolla e, dopo aver ricevuto una visita di Tomas che è venuto a saldare un conto, si lascia andare ad un pianto e non volendo dà delle false speranze al giovane De Los Vivos che spera di poter riallacciare la loro relazione. Raimundo, però, ha capito che c’è qualcosa che non va e quella sera stessa affronta Matias per riportarlo alla ragione e ricordargli i suoi doveri. Ovviamente anche con lui il Castañeda nega tutto ma sono sempre più grandi i suoi sensi di colpa. Intanto Alicia viene a sapere dalla madre che di lì a poco faranno rientro a Bilbao, anche per congiungersi con i fratelli rimasti in città. La ragazza ovviamente non è felice perché non vuole separarsi da Matias. Guai in vista anche per Dolores e Tubursio che stanno vendendo illegalmente il tabacco al grande emporio così da guadagnare qualche pesetas in più per risollevare i conti del negozio. Il sindaco Mauricio sospetta qualcosa e convoca in Municipio Dolores per intimarle di smettere ma la donna nega tutto anche se è molto spaventata dalla prospettiva di finire in prigione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA