Il Segreto/ Anticipazioni puntata 20 marzo 2020: Fernando Mesia morirà?

Il Segreto, anticipazioni puntata 20 marzo 2020

Stando a quanto anticipato per Il Segreto di oggi, 20 marzo, dagli spoiler spagnoli gli abitanti di Puente Viejo non tarderanno a scoprire che il Mesia non è morto nell’esplosione, ma che anzi è stato proprio lui ad uccidere Meliton. Proprio così. L’uomo misterioso che si aggirava per i boschi e che ha sparato un colpo di fucile costringendo il gruppo ad abbandonare le ricerche della fonte era proprio Fernando. Meliton ha potuto vedere in faccia il suo assassino ed il suo stupore è stato causato proprio dal fatto che anche lui, come gli altri, lo credeva morto. Il Mesia è vivo e si prepara a mettere in atto molte altre crudeltà per vendicarsi dei suoi nemici. Presto scopriremo quali terribili azioni il figlio di Olmo ha in mente per vendicarsi di Maria.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nelle ultime puntate de Il Segreto. Abbiamo assistito ad una confessione che ha veramente sconvolto Carmelo. Da tempo infatti il sindaco di Puente Viejo sospettava che dietro l’accanimento del sottosegretario Garcia Morales verso il paese vi fossero motivi personali. Ma mai avrebbe immaginato quello che invece è emerso proprio dalla bocca dell’uomo. Il sottosegretario è in realtà, o meglio era, lo zio di Maria Elena Casado De Brey, la giovane donna morta il giorno del suo matrimonio con il Mesia nel giardino di Donna Francisca. A spingere il Leal ad affrontare il sottosegretario era stato lo sconforto e il dolore per la morte dell’amico Melitos, che è stato ucciso mentre cercava di trovare una fonte di acqua non avvelenata per gli abitati di Puente Viejo.

Se a spingere Carmelo era stato il desiderio di avere delle risposte da Garcia e metterlo in ridicolo davanti a tutto il paese, sicuramente la confessione ottenuta l’ha lasciato senza parole. Quando Carmelo scopre la vera identità dell’uomo capisce anche che quest’ultimo conosceva già il figlio di Olmo prima di arrivare in città. Ma il seguito della confessione finirà per stupire il sindaco ancora di più. Dopo aver ammesso che lo conosceva infatti, Morales non fa mistero del suo desiderio di vendicare la morte della nipote, che a suo modo di vedere è stata causata proprio dal fidanzato. Ha dovuto fingersi amico del mesia per potersi vendicare di lui. A questo punto il cerchio di nemici di Fernando sembra essersi allargato ancora di più. Chi lo crede morto nell’esplosione che lui stesso aveva architettato per potersi sbarazzare definitivamente di Carmelo, Severo, Raimundo e Donna Francisca dovrà purtroppo ricredersi molto presto. I sospetti che l’uomo sia ancora vivo, che hanno alimentato il timore di Maria dal primo momento, sembrano destinati a trasformarsi in realtà. Nessuno ha trovato il corpo del Mesia e lui non tarderà a far giungere di nuovo notizie di se. Per sapere cosa ci riservano le vicende di Puente Viejo non ci rimane che attendere nuovi entusiasmanti episodi.



