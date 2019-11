Il Segreto/ Anticipazioni puntata 20 novembre: Francisca Vs Severo e Raimundo…

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 20 NOVEMBRE

Nella prossima puntata del 20 Novembre de Il Segreto, Raimundo litigherà ancora una volta con la Montenegro. L’uomo rimprovererà la donna di cercare di manipolare la nipote. Inoltre, questi dirà a Francisca che lei ha sbagliato a non aver permesso a Maria di incontrare le sue amiche Irene ed Adela. Maurizio sarà sempre più impegnato a raccogliere delle prove che colleghino Severo all’esplosione della bomba. Ad un certo punto, l’uomo riuscirà ad impossessarsi di un’impronta presente sull’ordigno fatto scoppiare al matrimonio di Fernando, e a consegnarla alla Montenegro. Francisca spingerà allora Raimundo a procurarsi un’impronta di Severo per confrontarla con quella in suo possesso, e dimostrare la colpevolezza del Santacruz. Isaac ed Elsa saranno sempre più impegnati a trovare le ultime 1000 pesetas che li servono per pagare la costosa operazione, utile alla Laguna per continuare a vivere. Maria sarà più tranquilla dopo aver parlato con Mesia, in quanto il ragazzo le ha rivelato che c’è un medico che le può risolvere la sua paralisi alle gambe e che potrà farla ritornare a camminare.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate de Il Segreto, Prudencio ha spinto Lola a non restituire al suo ex fidanzato una crocetta d’oro, che era il simbolo del loro amore. Il ragazzo ad un certo punto ha invitato la giovane a fare una passeggiata con lui e l’ha baciata, confessandole di amarla. Lola, quindi, si è confidata con Marcela e le ha detto che il bacio di Purdencio l’ha resa felice, facendole sentire le farfalle nello stomaco. Onesimo e Meliton sono ai ferri corti, in quanto entrambi sono sempre più innamorati di Saturna. Dolores, dunque, sta continuando a soffrire, poiché a suo dire Hipolito e Gracia non le fanno vedere abbastanza Belen. La donna sospetta pure che i due vogliano lasciare Puente Viejo e sta pensando di rapire la nipotina. Maria è immobilizzata nel letto, circondata da tanta gente che però non riesce a farla reagire. Francisca Montenegro è convinta che Severo sia l’autore dell’attentato alle nozze di Fernando Mesia. La donna sta cercando di procurarsi un’impronta del Santacruz per confrontarla con quelle in possesso della Guardia Civil. Antolina sta cercando di restituire ad Isaac i soldi che gli ha rubato prima di partire, e il ragazzo sta pensando di accettare quel denaro per aiutare Elsa ad operarsi il prima possibile. Isaac decide di accettare i soldi di Antolina, nonostante il parere contrario di Elsa. L’uomo pensa in fondo che quel denaro era suo e che può essere utile alla sua amata per guarire dai suoi problemi al cuore. Il falegname, però, inizia a sospettare che la sua ex compagna stia tramando qualcosa e che il suo gesto non sia affatto un atto di generosità. Isaac quindi viene a scoprire che, per permettere ad Elsa di pagare la sua operazione, deve procurarsi ancora 1000 pesetas. Il giovane, allora, pensa di chiedere un prestito a Prudencio, anche se è divorato dai dubbi. La Guardia Civil comunica alla Montenegro che le impronte che hanno trovato non sono quelle di Severo. Francisca non si fa convincere e continua a progettare la sua vendetta nei confronti dell’imprenditore. Lola e Purdencio sono molto imbarazzati tra di loro, dopo il bacio che si sono scambiati. I due non sanno proprio come comportarsi ogni volta che si incontrano. Dopo che Maurizio se ne va dalla taverna, la ragazza incomincia a fare delle domande strane a Prudencio su Francisca. Fernando va a trovare Maria, dicendole che c’è uno specialista che potrà permetterle di ritornare a camminare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA