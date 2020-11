Il Segreto/ Anticipazioni puntata 20 novembre: Rosa cade per le scale e…

Il Segreto, anticipazioni puntata 20 novembre

Nella puntata de Il Segreto di oggi, venerdì 20 novembre, Rosa decide di provarsi il vestito da sposa ma cade per le scale della Villa. Tutti si preoccupano per lei ma la ragazza si rialza come se niente fosse, gettando nello sconforto la famiglia che inizia a capire sempre di più che la ragazza abbia qualcosa che non va. Raimundo è ancora disperso e non si riesce a trovare neanche Campuzano. Quando Isabel viene a sapere che Huertas è sulle sue tracce, prova a impedire che lo scagnozzo di Eulalia venga trovato: è chiaro che la donna ha dei motivi per non volere che Francisca e Raimundo si ricongiungano. La Montenegro inizia ad avere molti dubbi su questa amicizia. Dopo aver consegnato a Santos le prove della sua colpevolezza, Esus si deve confrontare con le sue colpe e con le conseguenze di quello che ha fatto tanti anni prima.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Diamo uno sguardo alle ultime puntate de Il Segreto. Pablo va a trovare la madre per capire se la sua decisione di partire sia stata in qualche modo indotta dal padre. Ovviamente Maria Jesus nega tutto e gli dice che deve semplicemente tornare a casa, che comunque continueranno a vedersi ma che, anche se non è implicato nella sua decisione, Ignacio non è la persona più sincera del mondo e ha sempre preferito le mezze verità alla sincerità totale: Pablo prende questa frase come un’ammissione della colpevolezza del Solozabal. Matias racconta a Marcela le sue preoccupazioni per le sorti di Raimundo e la moglie prova a rincuorarlo. Estefania torna al super emporio per mettere sotto pressione Tiburcio davanti a Dolores, al fine di convincerlo a darle altri soldi. Adolfo prova a sfogarsi con Rosa per le stranezze della madre ma la fidanzata è più interessata al matrimonio che agli stati d’animo della sposa. Poi Rosa dice ad Adolfo che non si sente più a casa alla Villa perché tutti dimostrano preferenze per Marta e nessuna la prende in considerazione. Poi, con un cambio di umore repentino, corre in cucina tutta felice per ordinare alle cuoche il banchetto per le nozze. Urrutia consegna ad Alberto Santos le prove della sua colpevolezza ma viene trattato molto male dal giornalista che lo accusa di essersi disinteressato della famiglia del defunto.

Tomas prova a parlare con Adolfo dei piani della miniera ma il fratello è molto svagato perché ritiene che la sua vita è destinata ad essere un inferno, con una donna che non ama e un figlio che non desidera. Quando Tomas prova a distrarlo parlando di lavoro, Adolfo ha uno scatto d’ira. Pablo confessa a Carolina che sospetta che Ignacio sia strettamente coinvolto nella partenza di Maria Jesus. La ragazza, invece, è preoccupata per Rosa perché dice che è sempre più nervosa, dice cose strane e ha continui scatti di rabbia. Pablo la invita a tornare a casa perché è giusto che stia vicina a sua sorella, soprattutto nel giorno in cui arriva il suo vestito da sposa ma Carolina ammette che l’unica persona con la quale si trova a suo agio ultimamente è proprio Pablo. Il Capitano Huertas racconta a Mauricio che tutte le caserme sono state avvisate per riuscire a trovare Raimundo oppure Campuzano, i due però finiscono per discutere per il ricatto del sindaco. Ne approfitta Don Filiberto per cercare di tirare Huertas dalla sua parte ma Huertas non vuole peggiorare ancora di più la situazione. Rosa ha delle allucinazioni e immagina che Manuela e Carolina stiano parlando male di lei e del suo vestito da sposa. Quando però fa irruzione nella stanza, per difendersi, si rende conto che le due stanno parlando bene del vestito e ha un attimo di smarrimento. La stessa Rosa è molto confusa per quello che prova e per questo, con la scusa di dover riposare, si ritira in camera sua.



