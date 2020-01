Il Segreto/ Anticipazioni puntata 21 gennaio: Prudencio e Isaac, l’amore…

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 21 GENNAIO

Nella prossima puntata de Il Segreto del 21 Gennaio, Isaac sarà molto contento di aver sposato Elsa, dopo aver dovuto affrontare parecchie difficoltà.

Prudencio, inoltre, sarà ancora innamorato di Lola. Il locandiere desidererà scoprire il segreto che nasconde da sempre la giovane. Per questa ragione, l’Ortega deciderà di parlare con la sorella di Lola, che si chiama Ana. Le sorti di Puente Viejo saranno sempre appese ad un filo, per via della costruzione di una diga, che potrebbe causare una terribile inondazione. Il Dottor Zabaleta dirà a Maria di ridurre gli esercizi della sua riabilitazione. La ragazza però non ascolterà affatto i consigli del dottore. Ad un certo punto, allora, Zabaleta chiederà a Matias di aprire gli occhi alla Castaneda e di metterla al corrente che, se si affaticherà ancora, la sua paralisi alle gambe potrebbe essere permanente. Dopo aver chiacchierato un poco con Ana, Prudencio capirà che la donna non vorrà parlargli del segreto di Lola. Il giovane però continuerà a lottare per scoprire la verità.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate Il Segreto, abbiamo assistito al matrimonio tra Isaac ed Elsa. I due infatti non se la sono sentita di rimandare le loro nozze e hanno scelto di organizzare una cerimonia molto semplice. Elsa e il carpentiere sono diventati quindi marito e moglie nella piazza di Puente Viejo. A questa festa sono stati invitate poche persone. Il matrimonio tra i giovani è andato abbastanza bene e i ragazzi hanno incominciato a godersi il loro sogno d’amore, senza essere più nel peccato.

Don Berengario, inoltre, è riuscito ad incontrare sua figlia Esther. L’uomo, dunque, ha spiegato alla ragazza i motivi che lo hanno portato a non fare parte della vita della giovane. Il sacerdote si è tenuto dentro il segreto di avere una figlia da molto tempo. Maria sta continuando ad affaticarsi parecchio nei suoi esercizi di riabilitazione e Fernando Mesia sta tramando contro di lei, ma nessuno se ne sta accorgendo. Gli abitanti di Puente Viejo hanno poi scoperto di avere un mese di tempo per poter evitare che il paese venga completamente distrutto da un’inondazione. Nella puntata de Il Segreto del 20 Gennaio, Elsa ha ricevuto una strana lettera da Alvaro. Ad un certo punto, Severo ed Irene fanno delle indagini nei confronti di Carmelo. I due, allora, si rendono conto che il sindaco stia nascondendo un segreto molto importante. Il Dottor Zabaleta ha iniziato a sospettare che i continui dolori che Maria avverte alla schiena siano stati causati dal suo errato processo di riabilitazione. La Castaneda chiede all’infermiera Dori Vilches di fare più esercizi, ma tutto questo potrebbe portarla ad avere dei danni irreversibili alla colonna vertebrale. Onesimo e Brunilda hanno deciso di frequentarsi, ma di mantenere la loro relazione amorosa nascosta. Francisca non vuole che a Puente Viejo venga costruito il bacino idrico. La donna allora prova a corrompere il Sottosegretario Garcia-Morales. Inoltre gli abitanti di Puente Viejo devono fare in modo che tutto il paese non venga devastato dall’inondazione. Fernando sta pensando di ridurre le ore di riabilitazione a Maria, ma purtroppo la ragazza non è affatto d’accordo con il giovane. Elsa ed Isaac iniziano a godersi la loro vita insieme da marito e moglie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA