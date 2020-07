Il Segreto/ Anticipazioni puntata 21 luglio 2020: Pepa aiuterà Soledad?

Il Segreto, anticipazioni puntata 21 luglio 2020

Nella puntata de Il Segreto in onda su Canale 5 oggi, martedì 21 luglio, Angustias si offre di aiutare nell’organizzazione della festa patronale e così ha modo di parlare con Don Anselmo al quale dice di non fidarsi di Pepa e di voler sapere di più del suo passato. Juan, preoccupato che il suo segreto si venga a sapere, chiede ai due fratelli di aiutarlo a scavare di nascosto nei terreni vicino alla sorgente per recuperare il cadavere sotterrato. Raimundo, preoccupato per il comportamento molto strano di Emilia, cercherà di capire che cosa le stia accadendo.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Angustias è riuscita a tornare con l’inganno a casa e cerca di far vedere a tutti che ora sta molto meglio. Tristan sembra negativamente sorpresa dal rientro a casa della moglie ed è dispiaciuto soprattutto perché la sua presenza gli impedirà di trascorrere più tempo con Pepa. Francisca aggredisce Rosario e la incolpa per la questione del ritratto di Soledad nuda. La cameriera dice di non saperne nulla e la marchesa le crede anche se la minaccia duramente, intimandole di dire al figlio che se non smette di girare intorno a Soledad la sua famiglia perderà il lavoro e la casa. Francisca, però, ha anche altri problemi: quando si rende conto che Angustias è tornata a casa resta molto stupita, convinta che sarebbe rimasta a lungo in sanatorio.

Pedro e Dolores stanno organizzando la festa del patrono. Il sindaco è ossessionato dal risparmiare più soldi possibili per intascarsi la differenza, Dolores vuole che con il denaro risparmiato il marito le compri il vestito per partecipare alla festa. Emilia è scomparsa per un pomeriggio intero e Pepa teme che la ragazza si sia concessa a Pardo. Fra le due amiche scoppia un litigio e la levatrice va via. Il giorno dopo, però, Emilia le chiede scusa e fra le due torna la pace. Intanto Pardo va alla locanda per sapere da Emilia se decide di accettare la sua proposta ed Emilia è molto turbata. In sua difesa interviene Pepa che lo caccia ma l’usuraio promette di tornare la settimana successiva. A quel punto Emilia è costretta a raccontare a Pepa la verità: il giorno prima era andata in città a spedire un telegramma al fratello Sebastian per chiedergli di tornare ad aiutarla con la faccenda di Pardo.

Rosario è molto preoccupata per le minacce di Francisca e racconta tutto alla figlia Mariana. A quel punto la ragazza racconta alla madre di quello che Francisca ha fatto a Soledad ed entrambe sono molto preoccupate per quello che potrà succedere a Juan se il ragazzo decidesse di non interrompere immediatamente la sua storia d’amore con la Montenegro. Francisca racconta a Tristan le sue titubanze sulla salute di Angustias e soprattutto le consiglia di stare a riposo il più possibile. Quando la nuora propone di fare una passeggiata invitando anche Soledad, Francisca interviene dicendo che la ragazza è chiusa nella sua stanza e che nessuno può farle visita. Pepa si reca alla Villa e porta ad Angustias dei fiori. Ha modo di incontrare Tristan il quale le dice che, pur amandola, non può abbandonare la moglie, soprattutto ora che è incinta. Pepa gli dice che è meglio non parlare mai più di quello che sarebbe potuto essere fra loro perché sarebbe un’inutile sofferenza per entrambi. Intanto Francisca convoca Pepa per un colloquio privato e le chiede cosa ne pensi della guarigione di Angustias, in quanto è scettica su questo cambiamento. Chiede quindi alla levatrice di tenere d’occhio la donna 24 ore su 24 e di informarla appena ci saranno comportamenti strani. Trascorrendo più tempo alla Villa, Pepa viene a sapere da Mariana che Soledad è stata frustrata dalla madre e decide di intervenire per curarla, contrastando Donna Francisca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA