Il Segreto/ Anticipazioni puntata 21 maggio: Matias in partenza, Marcela resisterà…

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 21 MAGGIO

Nella puntata di oggi, giovedì 21 maggio, de Il Segreto, Matias si allontana per qualche giorno perché deve fare una consegna di armi. Poiché la partenza è improvvisa non fa in tempo ad avvisare Alicia la quale va a cercarlo alla locanda. Trova però Marcela che senza mezzi termini le dice di lasciare in pace suo marito. Intanto Don Ignacio decide di partire lo stesso per Bilbao, anche se le figlie sono contrarie. Diversa la reazione che avranno le ragazze: Carolina tenterà la fuga per raggiungere Pablo mentre Rosa chiederà alla sorella Marta di consegnare ad Adolfo una lettera di addio. La ragazza accetterà di buon grado per poter vedere per un’ultima volta il figlio della marchesa.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate de Il Segreto, Rosa chiede l’aiuto di Marta e di Carolina per provare a convincere il padre a non lasciare Puente Viejo per tornare a Bilbao. La ragazza non intende interrompere il suo rapporto con Adolfo e anche Carolina vuole restare in paese per aspettare il ritorno di Pablo. Manuela ha capito l’ostilità della ragazza e così prova a parlare con Marta, quella che sembra la più ragionevole delle tre. Alla ragazza la governante dice di aver capito che fra lei, la sorella e il marchesino si è creato un triangolo amoroso e per questo motivo le consiglia di accettare di buon grado il trasferimento in modo da mettere quanta più distanza è possibile fra loro tre, evitare di far soffrire sua sorella e mandare avanti la loro vita nel modo più sereno possibile. In un primo momento la primogenita della famiglia Solobas accetta il consiglio di Manuela ma successivamente, in accordo con le due sorelle, chiede un colloquio con il padre per spiegare le ragioni che le spingono a voler restare a Puente Viejo. Durante il colloquio, però, il padre non si mostra così disponibile come speravano e conferma alle tre figlie che nel giro di due settimane al massimo ritorneranno a vivere a Bilbao. Molto felice di questa situazione è il cugino Ramon che non ha perso le speranze di riuscire a conquistare il cuore della bella Marta e spera di avere l’occasione di trascorrere più tempo con lei ora che le tre sorelle faranno ritorno stabilmente un città.

Adolfo è in crisi perché vuole rivedere Marta ma sa benissimo che questo nuovo sentimento che sente per la sorella di Rosa porteranno inevitabilmente la ragazza a soffrire. Per questo motivo non riesce a concentrarsi sul lavoro e Tomas, per distrarlo, lo porta alla locanda a bere un bicchiere di vino. In realtà il ragazzo vuole incontrare Marcela con la quale ha in sospeso molti discorsi. La moglie di Matias, però, pur essendo molto in crisi con il suo matrimonio, non vuole venire meno ai voti nuziali quindi dice al più grande dei De Los Vivos di non preoccuparsi per lei perché non vuole dargli false speranze. I due ragazzi sono anche preoccupati per la madre, che nasconde un segreto. In realtà Isabel continua a tramare alle spalle di Donna Francisca per spillarle soldi e non le ha detto che suo marito Raimundo è in paese per cercarla. L’uomo è intenzionato non solo a cercare la moglie ma anche ad aiutare suo nipote Matias a salvare il suo matrimonio: per questo motivo lo affronta e gli dice che ha capito che sta tradendo Marcela, invitandolo a rimettere a posto le cose. Infine Dolores viene scoperta dal capitano che si accorge, grazie ad una gaffe di suo nipote, che la donna vende tabacco senza autorizzazione e le preannuncia che verrà denunciata e sarà costretta a pagare una multa salata.



