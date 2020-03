Il Segreto/ Anticipazioni puntata 21 marzo 2020: la confessione di Morales

Il Segreto, anticipazioni puntata 21 marzo 2020

Nella nuova puntata de Il Segreto di oggi, 21 marzo 2020, ci sarà qualche piccolo passo in più verso la comprensione dei misteri presenti tra i personaggi di Puente Viejo. Carmelo ha indotto Morales a confessare il fatto che Maria Elena era sua nipote e che quindi conosceva Fernando ancor prima del suo arrivo nel paese. Ormai questa circostanza è ben chiara a lui, a Severo e a Raimundo. C’è però ancora qualcosa che non è emerso dalla confessione del sottosegretario, non si è aperto completamente ai suoi interlocutori e non ha né spiegato meglio il suo passato né dato delle delucidazioni su colui che ha ucciso Melitón. Lo svelamento del segreto dipende a questo punto unicamente dalle parole di Morales.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nelle ultime puntate de Il Segreto. Prudencio Ortega ha appena trascorso la prima notte di nozze con Lola, ma già dopo poco tempo deve mettere da parte la serenità coniugale e aggiungere nuovi dubbi nella mente della moglie. L’usuraio Pablo Armero non può aspettare troppo a lungo per la restituzione dei soldi che Prudencio gli deve ridare. Gli può concedere altro tempo finché Ortega non avrà modo di estinguere il debito, ma a patto che esegua alcuni compiti per lui. Pretende quindi che vada da tale Arsenio a riscuotere il debito in favore di Dioniso, un altro usuraio. Il matrimonio con Lola non è iniziato all’insegna della sincerità e della tranquillità: come potrebbe Prudencio dirle la verità sul suo allontanamento da Puente Viejo?

Si scopre che il sottosegretario Garcia Morales vuole vendicarsi di Fernando, perché secondo lui ha ucciso sua nipote Maria Elena – come i telespettatori ricorderanno, la donna si era sposata con Fernando ed era morta in un’esplosione. Carmelo è sconvolto e inizia a porsi una serie di domande: non sa più chi sia colui che ha ucciso Melitón e che ha avvelenato le acque del villaggio. Maria Castaneda decide di andare con Raimundo a prendere Esperanza e Beltran al collegio per portarli a casa: è venuta a sapere che il suo ex marito Fernando è tornato a Puente Viejo e non vuole correre il rischio che lui riesca a vendicarsi nei suoi confronti togliendole quanto di più caro ha al mondo, i suoi figli. Una volta arrivati al collegio, però, lei e Raimundo fanno una scoperta tremenda: i bambini non ci sono, qualcuno li ha già portati via. Dopo un momento iniziale di sconforto, a Maria viene in mente che l’autore di questo gesto potrebbe essere stato proprio Fernando, il quale nella sua ira prova a rapire anche Camelia, la figlia di Matias e Marcela.



