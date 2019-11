Il Segreto/ Anticipazioni puntata 21 novembre: Elsa destinata a morire?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 21 NOVEMBRE

Nella nuova puntata de Il Segreto in onda oggi, 21 novembre, la convinzione di Francisca sembra mettere sempre più in pericolo Severo. La sete di vendetta della donna infatti le fa desiderare la sua morte. Raimundo, al contrario della moglie, rede all’innocenza di Severo e vorrebbe impedire a Francisca di macchiarsi le mani con un delitto. Isaac nel frattempo accetterà da Antolina la restituzione dei soldi che la donna aveva a suo tempo sottratto ad Elsa. L’operazione al cuore che dovrà affrontare Elsa richiede una forte somma di denaro e la raccolta fondi promossa da Adela sembra non essere sufficiente per racimolare l’intera somma. Anche con i soldi riavuti indietro da Antolina Isaac scopre che mancano ancora 1000 pesetas per dare alla sua amata una speranza. Decide così di rivolgersi a Prudencio per un prestito. Come reagirà alla richiesta il fratello di Saul? Sarà disposto a concedere quel prestito che potrebbe salvare la vita di Elsa, anche se nè lei nè Isaac sembrano poter offrire garanzie? Per saperlo non ci rimane che attendere una nuova entusiasmante puntata de Il Segreto, in onda come sempre su Canale 5.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Non sono mancati i colpi di scena nelle ultime puntare de Il Segreto. Donna Francisca è sempre più convinta che il responsabile dell’esplosione che ha costretto all’infermità l’amata figlioccia sia in realtà Severo. In effetti l’uomo aveva commissionato una bomba da collocare nel giardino di villa Montenegro, ma le sue intenzioni non erano quelle di provocare spargimenti di sangue al matrimonio di Maria Elena Casado de Brey e Fernando Mesia. In realtà lui aveva commissionato l’ordigno da destinare ad un magazzino dove Donna Francisca custodiva il riso, in modo da provocare un aumento del prezzo sul mercato ed impedire alla donna di riprendersi economicamente. Nell’esplosione però muore la giovane sposa e Maria, la figlioccia di Francisca, rimane gravemente ferita. L’uomo continua a professarsi innocente, sempre più convinto che non sia stata la bomba commissionata da lui a gettare Maria nello sconforto di una vita da trascorrere su una sedie a rotelle, ma donna Francisca non gli crede ed è sempre più determinata a farsi giustizia da sola. Neppure il dissenso di Raimundo riesce a farla desistere. Dopo che il marito contrariato da quel suo desiderio di vendetta, dichiara di non volerla aiutare, Francisca si rivolge a Mauricio. L’umo riesce a procurarsi un’impronta presente sull’ordigno esploso durante il matrimonio. A questo punto basterà confrontarla con quella dell’acerrimo nemico. Raimundo accetta di procurarsi un’impronta di Severo. Il confronto confermerà i sospetti di Francisca? Oppure finirà per scagionare definitivamente Severo?

© RIPRODUZIONE RISERVATA