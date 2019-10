Il Segreto/ Anticipazioni puntata 21 ottobre: Fernando Mesia torna per Francisca?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 21 OTTOBRE

Nella nuova puntata della soap opera Il segreto Fernando Mesia fa ritorno a Puente Viejo. L’uomo, che fino a poche settimane prima si era dichiarato follemente innamorato di Maria, torna in compagnia di una donna. Si tratta di Maria Elena. Dopo averla presentata a Maria come la sua fidanzata, decide di recarsi anche da Francisca per le presentazioni ufficiali. La Montenegro si chiede cosa abbia spinto in realtà Fernando a far ritorno a Puente Viejo. Antolina intanto decide di dar voce al malumore del paese per quella storia di adulterio che ha interessato Isaac ed Elsa e denuncia l’uomo. Elsa verrà arrestata e Isaac le promette che farà di tutto per farla uscire dal carcere. Ci riuscirà? Il falegname chiede aiuto a Matias, che non esiterà a consultare un avvocato. E mentre Consuelo si reca in carcere a far visita a Elsa, sembra che le notizie che giungono su una sua possibile scarcerazione non siano promettenti.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nuovo appuntamento con la soap opera Il segreto oggi pomeriggio, lunedì 21 ottobre, alle 16.10 su Canale 5. Prima di scoprire le anticipazioni della prossima puntata, rivediamo quanto successo ieri a Puente Viejo. Isaac ed Elsa, finalmente liberi dalla presenza di Antolina, possono vivere la loro storia d’amore. I due sono andati a vivere insieme e devono affrontare una specie di “processo” da parte di tutti gli abitanti di Puente Viejo. Se da una parte alcuni trovano in questo epilogo il giusto coronamento alla loro tormentata storia d’amore, una parte del paese si mostra contraria, poiché Isaac è ancora ufficialmente sposato con Antolina. Se i giudizi degli abitanti di Puente Viejo sembrano lascarli indifferenti, una notizia che Don Berengario darà ai due su Juanote sembra invece portare una nube sul loro cielo. Francisca intanto, dopo aver fatto fuggire i rivoltosi dalla scuola ed aver così salvato Adela, tiene un sentito discorso alla nuova associazione delle donne. Nonostante le apparenze, che vorrebbero mostrare un cambiamento nella Montenegro però, Irene e altre donne non riescono a dare alla donna piena fiducia, ancora molto scettiche sul suo cambiamento. Prudencio non riesce a darsi una spiegazione sull’astio che la Montenegro prova nei confronti di Severo e decide di chiedere spiegazioni a Mauricio. Le sue domande rimangono però senza risposta. Inoltre l’Ortega inizia a corteggiare Lola, che però sembra rimanere completamente indifferente alle attenzioni dell’uomo.

