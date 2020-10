Il Segreto/ Anticipazioni puntata 21 ottobre: la madre di Pablo è ancora viva

Il Segreto, anticipazioni puntata 21 ottobre

Nella puntata de Il Segreto di oggi, mercoledì 21 ottobre, le tre ragazze Solozabal vengono a sapere che la madre di Pablo è viva e che il padre sta facendo di tutto per trovarla e farla conoscere al ragazzo. Questo causa in loro un grande malumore perché temono che l’arrivo della donna alla Villa possa rompere l’equilibrio precario che c’è in casa: questo diventa motivo di rancore delle ragazze nei confronti del padre. Intanto Tomas vuole chiarirsi con Matias ma la discussione fra i due viene interrotta da una terribile notizia: alla locanda è scoppiato un incendio e la piccola Camelia è rimasta ferita. Tutta Puente Viejo rivive l’incubo di 4 anni prima, quando il paese fu completamente raso al suolo, ma questa volta il colpevole è Campuzano che ubbidisce all’ordine di Eulalia di distruggere la Montenegro e ferirla laddove le farà più male. Dolores, infine, è preoccupata perché Tiburcio è scomparso e nessuno sa dove sia.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Diamo uno sguardo a cosa è accaduto nell’ultima puntata de Il Segreto. Tiburcio e Dolores continuano a litigare e neanche l’intervento di Hipolito riesce a farli ragionare. Isabel si confronta con Francisca perché ha da poco avuto una conversazione con Rosa nella quale la ragazza le ha confidato che sua madre è ricoverata per una malattia mentale e che teme di aver preso da lei questa tendenza perché in passato ha vissuto degli episodi strani. La marchesa è preoccupata che la follia possa trasmettersi anche ad eventuali nipoti ma la Montenegro la fa riflettere sul fatto che una nuora con problemi mentali è facilmente manipolabile e controllabile. Ignacio torna in fabbrica raccontando a Urrutia di aver finalmente raccontato a Pablo la verità su sua madre ma la loro gioia durerà poco perché i due vengono interrotti da Pablo che è corso ad avvisare che c’è stato in grave incidente e che Damian è rimasto con la mano sotto la pressa. Esus prova a liberare l’operaio ma è molto difficile: alla fine ci riescono e portano Damian subito da un medico. Adolfo va a trovare Marta alla Villa, sapendo che Rosa non c’è: fra i due scatta un bacio appassionato e finalmente la donna cede al desiderio e ricambia con fervore.

Matias si reca furioso a La Habana e senza dire una parola aggredisce Tomas e fra i due scoppia una furibonda rissa. L’arrivo di Juan, però, riescea salvare il De Los Vivos che sta per avere la peggio. Quando il Castañeda va via, Juan soccorre l’amico e gli medica i tagli, poi consiglia all’amico di parlare con il suo contendente perché è sicuro che riproverà ad aggredirlo, questa volta magari in paese, facendo scoppiare uno scandalo che potrebbe arrivare anche alle orecchie di Isabel. Dolores parla male di Tiburcio con Hipolito e non si rende conto che l’uomo è alle sue spalle e sente tutto: l’uomo esasperato va via senza dire nulla. Marcela cura le ferite di Matias e sgrida il marito che si è comportato come un bambino. Marcela prova a spiegargli che è consapevole di aver sbagliato ma che pensava che il loro matrimonio fosse finito visto che lui non rispondeva alle lettere e non voleva vederla quando era in carcere: il duro confronto fra i due sembra far riavvicinare i due giovani. Don Ignacio rassicura Mauricio sul fatto che Damian, ora che non ha più tre dita, verrà pagato anche per il periodo di fermo e poi passerà a fare lavoro da ufficio. Matias, però, ascolta tutto e accusa il Solozabal di aver causato lui l’incidente con i suoi turni massacranti. Adolfo va in municipio a salutare Marta e fra i due scoppia di nuovo la passione: i due si confessano il loro amore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA