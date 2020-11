Il Segreto/ Anticipazioni puntata 22 novembre: Raimundo è morto?

Il Segreto, anticipazioni puntata 22 novembre

Nella puntata de Il Segreto di oggi, domenica 22 novembre, Francisca e Matias sono convinti che Raimundo sia morto e che, con la morte di Campuzano, non sia più possibile rintracciarlo. Invece Huertas riesce a trovare degli indizi in un capanno dove l’uomo sembra essersi nascosto e le prove che vi sono sembrano far propendere per il fatto che l’uomo sia ancora vivo. Esus deve necessariamente raccontare a Don Ignacio che ha confessato al giornalista Alberto Santos tutto quello che accadde il giorno dell’incidente. La reazione del Solozabal è molto violenta perché pensa di non poter proteggere l’amico ora che ha consegnato a Santos per prove della sua colpevolezza ma Urrutia si difende dicendogli che si è sentito subito sollevato. Rosa intanto dà sempre più segni di follia mentre Tiburcio chiede l’aiuto di Hipolito e di Onesimo per nascondere a Dolores chi sia in realtà Estefania e perché lo stia ricattando pretendendo 20mila pesetas.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Hipolito interroga Tiburcio per capire a che cosa gli servano le 20mila pesetas che sta cercando da giorni. Alla fine l’uomo, per liberarsi la coscienza, racconta al figliastro tutta la storia di Estefania e del ricatto. Mauricio raggiunge Matias alla locanda e lo prega di andare con lui a La Habana perché ci sono notizie importanti su Raimundo e Campuzano. Ignacio parla a telefono con Marta e la prega di tornare alla Villa per il matrimonio di Rosa la quale ascolta tutta la conversazione e, quando il padre attacca il telefono, lo aggredisce dicendogli che ha da sempre una preferenza smaccata per la figlia più grande e non gli interessa che lei non la voglia il giorno del suo matrimonio. Nonostante il Solozabal prova a rincuorarla sul fatto che tutti desiderano che lei sia felice, Rosa ha un attacco isterico, poi si riprende e dice che non sa che cosa le prenda e che non si riconosce più ed è molto spaventata di se stessa. Arrivati a La Habana, Mauricio racconta a Francisca e a Matias che il Capitano Huertas ha rintracciato Campuzano che si nasconde in un eremo poco lontano da Puente Viejo: la Montenegro dà ordine di andarlo a prendere. Encarnacion racconta ad Alicia della follia di Rosa e poi le due discutono di Esus e delle conseguenze che potrebbe avere la sua ammissione di colpevolezza.

Rosa chiama Isabel e le racconta de padre e del fatto che abbia invitato Marta al matrimonio. La ragazza è visibilmente agitata e la marchesa ne approfitta per manovrare Rosa e metterla contro suo padre e la sua famiglia. Francisca parla con Isabel di Campuzano e le racconta che il giorno dopo il Capitano Huertas lo porterà nel padiglione de La Habana. La marchesa, però, non sembra così felice di questa decisione. Matias e Mauricio si recano nel luogo dove dovrebbe essere Campuzano ma non lo trovano: è evidente, però, che quella è la sua base operativa perché trovano diverse cose. Hipolito prova a convincere Estefania a lasciar stare Tiburcio ma lei nega qualsiasi tipo di ricatto. Più tardi il figlio di Dolores incontra proprio la donna insieme a sua madre e, pur di non rovinare il matrimonio dei genitori, decide di darle tutti i soldi che sono in cassa ma neanche questa cifra sembra placare la sete di denaro di Estefania. Isabel fa chiamare Iñigo perché ha un dono per lui: un bellissimo orologio con dedica. In questo modo la donna spera di poter placare l’ira dell’uomo, deluso per essere stato ingannato sulla questione della sua morte. Quando però Maqueda prova a baciarla, la marchesa mette di nuovo in chiaro che fra di loro non può esserci più nulla. I due vengono sorpresi da un rumore e si convincono che c’era qualcuno a spiare la loro conversazione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA