Il segreto/ Anticipazioni puntata 22 ottobre: Francisca in mezzo a due fuochi o…

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 22 OTTOBRE

Nella nuova puntata de Il Segreto Prudencio affronta nuovamente Donna Francisca sulla questione del prestito che lui dovrebbe concedere a Severo. Per di più le pretese della Montenegro sembrano essere in costante aumento. Infastidito da questo comportamento decide di parlarne con Marchena. Quest’ultimo però, anziché mostrarsi contrariato per le intromissioni di Francisca, finisce per far notare a Prudencio il fatto che lui utilizzi politiche diverse per i suoi clienti. La dimostrazione lampante è lì, in quel prestito concesso a Lola, per il quale in paese sono davvero in molti a rumoreggiare. Sarà veramente così? E Severo riuscirà alla fine ad avere la meglio sulle congetture della Montenegro o finirà sul lastrico? Solo la doppia puntata di oggi rivelerà quello che attende i fan nei prossimi giorni anche se Severo davvero ormai naviga in cattive acque.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nel pomeriggio di Canale 5 continuano le vicende degli abitanti di Puente Viejo. Prima di scoprire le anticipazioni della prossima puntata della soap opera spagnola Il segreto, rivediamo quanto successo ieri. Isaac cerca di far scagionare la sua amata Elsa. La donna è stata arrestata con l’accusa di adulterio, a seguito della denuncia fatta proprio da Antolina che ha svelato la tresca tra lei e il marito Isaac. Per riuscire nel suo intento Isaac raccoglie la confessione di Juanote, quella in cui l’uomo dichiara di aver giaciuto più volte con lei, e si dirige in paese. Il suo scopo è quello di raccontare a tutti cosa ha tramato la moglie alle sue spalle. Intanto a Puente Viejo torna anche Fernando Mesia. L’uomo, dopo essersi dichiarato innamorato di Maria fino a poche settimane prima, arriva in paese con una nuova compagna. Dopo essersi recato proprio da Maria, per presentarle la sua fidanzata, si reca da Donna Francisca per le presentazioni ufficiali. La Montenegro non riesce a comprendere cosa lo abbia spinto a far ritorno al paese, mentre Maria si chiede quali siano le sue reali intenzioni. Ma Francisca è impegnata a portare avanti il suo piano ai danni di Severo. Come reagirà Maria al ritorno di Fernando e alla sua nuova fidanzata? E Isaac riuscirà a far scagionare Elsa?

© RIPRODUZIONE RISERVATA