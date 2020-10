Il Segreto/ Anticipazioni puntata 22 ottobre: Marcela e Matias preoccupati per…

Il Segreto, anticipazioni puntata 22 ottobre

Nella puntata de Il Segreto di oggi, giovedì 22 ottobre, Marcela e Matias sono molto preoccupati per Camelia: la bambina è rimasta coinvolta nell’incendio della locanda e ora rischia gravissimi danni cerebrali per questo i suoi genitori corrono subito dal medico per cercare di salvare la figlia. Quando Tomas viene a sapere dell’incendio corre subito per avere informazioni sulla bambina alla quale è rimasto molto affezionato e per questo motivo decide di chiarirsi anche con Matias al quale vuole spiegargli che cosa è successo in sua assenza. Fra Adolfo e Marta è scoppiata la passione e ora i due non riescono a fare finta di nulla e ad andare avanti con le loro vite per cui decidono di raccontare a Rosa quello che è successo. Il De Los Vivos si propone di essere lui a parlare ma Marta gli dice che spetta a lei raccontare tutto alla sorella: la Solozabal, però, non è pronta ad affrontare quello che sta per succedere non appena tenterà di raccontare tutto a Rosa.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nelle ultime puntate de Il Segreto. Campuzano comunica ad Eulalia che Raimundo è stato trovato e rapito: la donna a questo punto dà ordine al suo scagnozzo di vendicarsi con il fuoco anche di Francisca. Intanto a La Habana proprio la Montenegro riceve una visita di Mauricio che le conferma ancora una volta di essere a sua disposizione per qualsiasi cosa, in virtù dell’antico rapporto che li lega. In un’altra stanza, invece, Antonita non è riuscita a tenere il segreto e sta raccontando a Isabel quello che è successo fra Tomas e il Castañeda. Quando la donna incontra il figlio a colazione fa finta di nulla e gli chiede il motivo dei suoi lividi in faccia facendosi poi raccontare quello che è successo con Matias. Poi invita il figlio a risolvere la situazione senza clamore e senza violenza e di rivolgersi a lei nel caso non riesca a farlo ragionare. Alla Villa Carolina e Marta sono molto preoccupate per Manuela e la più piccola delle Solozabal racconta alla sorella che c’è anche di più: il padre sta cercando la vera madre di Pablo per fargliela conoscere. Marta è molto contrariata per questa vicenda. Maqueda va in ufficio da Tomas per portare dei documenti e il marchesino gli chiede come mai in questi giorni non sia stato tanto presente: Iñigo evita La Habana per non incontrare Isabel ma ovviamente trova una scusa.

Tomas racconta ad Alicia di essersi battuto con Matias e ne approfitta per sfogarsi e confessare di amare moltissimo ancora Marcela, anche se non la vede più. Alicia è molto colpita e afferma che un giorno desidera incontrare qualcuno che la amai come lui ama la moglie di Matias. Finalmente Manuela torna a casa dall’ospedale e racconta di essere in attesa dei risultati delle analisi: i medici sospettano una malattia dei polmoni e in quel caso non ci sarebbe molto da vivere. Le tre sorelle Solozabal sono molto scosse ma Manuela si sente in colpa e non vuole essere un peso per nessuno.

In paese, intanto, il Capitano Huertas corre con una notizia: diverse tenute nei dintorni del centro di Puente Viejo stanno andando a fuoco e c’è bisogno dell’aiuto di tutti per spegnere le fiamme. Marcela cerca Matias ma non lo trova: non sa che l’uomo è con Damian e Alicia alla vecchia vineria per preparare i volantini per il sindacato. L’operaio conferma che il Solozabal gli ha concesso la pensione di invalidità temporanea e poi lo sposterà ai lavori di ufficio nel caso non dovesse più poter tornare alle macchine. Una volta da soli, Matias conferma ad Alicia che le sue insinuazioni erano reali e la Urrutia ne approfitta per dirgli che fra di loro non cambierà nulla ma Matias ribatte che non vuole di più da lui.



