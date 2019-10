IL SEGRETO/ Anticipazioni puntata 23 ottobre: la misteriosa fidanzata di Fernando…

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 23 OTTOBRE

Nella prossima puntata della soap opera Il segreto Donna Francisca Montenegro è molto sospettosa sul comportamento di Ferdinando, non crede al suo cambiamento repentino, e al colpo di fulmine che ha avuto con la sua nuova fidanzata Maria Elena. Infatti, la signora Montenegro pensa che Fernando sia tornato in paese solo per i suoi piani diabolici e per distruggerla. Donna Francisca però non è l’unica a non credere a Fernando infatti anche la sua figlioccia Maria è dubbiosa, sembra troppo assurdo questo cambiamento, però la purezza della ragazza di Fernando, sembra togliere qualsiasi dubbio.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nuovo appuntamento con la soap opera spagnola Il segreto oggi pomeriggio alle 16.10. Prima di scoprire le prossime anticipazioni, rivediamo quanto successo ieri a Puente Viejo. Donna Francisca riceve nel suo salotto Irene e Adela che vogliono creare un movimento femminista in paese, sostenuto dalla sua figlioccia Maria, decidendo di contribuire anche economicamente alla causa, però in forma anonima. Le due donne non sanno che fa tutto parte di un piano architettato da Donna Francisca e Mauricio per farla pagare a Severo. Prudencio riceve la visita di Pablo Armero, usuraio della Puebla, che gli chiede di unirsi in società con lui se non vuole subire delle spiacevoli conseguenze. Maria, mentre passeggia per il paese, decide di aprire una lettera del marito Roberto, in cui le spiega la ragione per la quale ha deciso di lasciarla e di fuggire. Dopo averla strappata in preda alla rabbia, Maria incontra Fernando Mesia, che ha fatto il suo ritorno in paese con la sua nuova ricca fidanzata Maria Elena. Fernando e la sua fidanzata vanno alla villa per incontrare Francisca Montenegro, che permetterà ai due di alloggiare alla villa mentre cercano una nuova sistemazione. Antolina fa ritorno a casa di Isaac con la guardia civile, per fare arrestare per adulterio Elsa Laguna, che viene portata in caserma. Severo Santacruz, sarà molto preoccupato per il calo improvviso del prezzo del riso in tutta la regione, perché non sa come risanare il prestito di Prudencio.

