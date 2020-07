Il Segreto/ Anticipazioni puntata 24 luglio 2020: Soledad e Juan…

Il Segreto, anticipazioni puntata 24 luglio 2020

Le anticipazioni della soap Il Segreto riguardanti la puntata in onda oggi, venerdì 24 luglio 2020, su Canale 5 parlano di grandi colpi di scena. Uno fra tutti è riferito alla scelta di Soledad. Dopo delusioni e punizioni da parte di Francisca qualcosa è cambiato nel cuore della ragazza. Il suo sguardo sembra essere spento e confessa di non volere più vedere Juan. Qualcosa lascia pensare che la ragazza si stia iniziando a comportare in modo freddo e distaccato proprio come sua madre. Attraverso Soledad a Tristan capita tra le mani l’anello di suo padre che era stato ritrovato da Juan mentre scavava nel suo terreno. Il Castro ovviamente interroga la sorella, ma non ottiene informazioni utili a scoprire come l’oggetto possa essere saltato fuori dal nulla. Continuano i festeggiamenti e la festa da ballo è per Pedro l’occasione di divertirsi e svagarsi. Insieme a Dolores, di ritorno a casa, riceve un telegramma che comunica l’arrivo in paese del principe Alfonso. Per i due si intravede l’opportunità di cambiare vita. Un altro arrivo può cambiare le sorti degli abitanti di Puente Vuejo. Si tratta del fratello di Emilia che lei stessa ha chiamato, preoccupata per le condizioni in cui ormai si trova la sua famiglia. Infine, secondo le anticipazioni, tra i ricordi di Don Anselmo salterà fuori qualcosa che lo aiuterà a ricordarsi di Pepa prima del suo arrivo nella Casona.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nelle ultime puntate della soap Il Segreto. Angustias nega l’evidenza davanti a tutti. Infatti nelle precedenti puntate la donna ha rubato un fermaglio dai capelli di Pepa, dono segreto di Tristan, simbolo del suo amore. Angustias però aveva già dei sospetti nei confronti di Pepa. Dopo aver esternato i suoi dubbi anche a Don Anselmo sulla giovane levatrice, la moglie di Tristan ha deciso di scoprire quanto possibile sul suo passato e sulla sua vita privata. Appena avuta l’occasione Angustias ruba perciò il fermaglio e in occasione della festa organizzata nella casona, la moglie di Tristan gioca d’astuzia. Infatti davanti a tutti, Pepa compresa, Angustias mostra il fermaglio ringraziando Tristan per averle fatto un così prezioso dono in occasione del suo ritorno. Tristan imbarazzato capisce il gioco della moglie e per non dare scandalo laasseconda, evitando così che gli ospiti scoprano invece che quel regalo era stato fatto dal Castro alla levatrice.

Un vero colpo di scena che prosegue con una situazione piuttosto imbarazzante anche per la famiglia Miranar. Infatti si sta trascorrendo un giorno di festa e Hipolito, seppur consapevole di non essere ben voluto a Puente Vuejo, cerca di tenere un discorso in onore della sua città e dei suoi concittadini. Purtroppo però questo evento non ha successo in quanto nessuno ha interesse ad ascoltarlo. La festa continua ed il gioco delle carte si presenta per Hipolito come un espediente per togliersi i brutti pensieri dalla testa. Sembra però che non sia la sua giornata. Durante il gioco la fortuna non è dalla sua parte e il sindaco di Puente Vuejo incasserà l’ennesima sconfitta della giornata. Juan nel frattempo è preso da situazioni ben diverse. Il giovane con i fratelli è impegnato a risolvere una complicata e complessa circostanza, dove addirittura è saltato fuori anche un cadavere. Proprio scavando una fossa per sotterrare il cadavere, presso le terre di Tristan, Juan trova un anello appartenuto al padre del Castro. Nel finale si assiste inoltre ad una scena che vede protagonista Melquiades che ormai è stato denunciato da Don Anselmo. Gli animi si scaldano e un’amicizia è destinata a finire.



© RIPRODUZIONE RISERVATA