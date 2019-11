Il Segreto/ Anticipazioni puntata 24 novembre: Prudencio aiuta Isaac?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 23 NOVEMBRE

Come ormai consuetudine Il Segreto non è andato in onda sabato pomeriggio. Per conoscere i risvolti della soap spagnola bisognerà attendere l’appuntamento domenicale di oggi. La nuova puntata sarà incentrata su Lola e Prudencio. La donna, dopo aver incassato da Francisca il compenso per il suo compito di informatrice, si recherà infatti da Prudencio per saldare il suo debito. L’uomo a quel punto inizia a temere che adesso lei si licenzi. Dopo essersi dichiarato a Lola i sentimenti che nutre l’uomo sono ormai evidenti. A sorpresa però Lola continuerà a lavorare per lui, dimostrando così che quella forte attrazione è in realtà corrisposta. Sarà davvero così? Il piano architettato da Francisca per fare innamorare il giovane Ortega di Lola sta andando in frantumi perchè anche Lola inizia a provare una forte attrazione per lui? E come prenderebbe Prudencio la notizia che Lola è stata pagata dalla stessa Francisca per farlo innamorare? Intanto almeno la vicenda che interessa Elsa ed Isaac sembra finalmente evolversi per il verso giusto. Prudencio ha infatti deciso di concedere all’uomo il prestito richiesto ed Elsa potrà così finalmente essere operata.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

L’appuntamento odierno con la soap opera spagnola Il Segreto ha creato in Maria nuove speranze. A risollevare la giovane Castaneda dalla grave depressione in cui è caduta dopo l’incidente avvenuto durante le nozze di Fernando e Maria Elena sarà un colloquio avuto proprio con l’uomo. Fernando le racconta infatti di quando anche lui era stato costretto all’immobilità, cercando di spronarla a rivolgersi ad un medico specialista in disabilità motorie. Per Maria si riaccendono così le speranze di poter tornare ad occuparsi dei suoi figli Beltran ed Esperanza come qualsiasi altra madre e di poter finalmente tornare a giocare con loro. A spingere Fernando nel tentativo di risollevare il morale della donna non è solo la consapevolezza del suo dolore. Il Mesia non ha mai smesso di amarla ed è questa la ragione principale che lo spinge a dare a Maria nuove speranze e ottimi consigli per combattere ancora. La bomba esplosa durante le nozze non ha lasciato solo Maria in un profondo stato depressivo. Anche Severo non sa più cosa fare e continua a chiedersi se quella bomba, da lui ordinata solo per distruggere il silos di Francisca, sia in realtà la stessa che ha causato così tanto dolore a Puente Viejo. Ora che le sue impronte sono state ritrovate sull’ordigno, l’uomo decide che è davvero giunto il momento di parlare con Raimundo e confessargli come si sono realmente svolti i fatti. L’Ulloa sembra infatti essere uno dei pochi ad aver creduto finora alla sua innocenza, al contrario della moglie che invece sembra tramare, d’accordo con Mauricio, una vendetta nei confronti di Severo. Dopo aver raccolto la confessione del Santa Cruz Raimundo decide di dire a Francisca quello che ha saputo, sperando di convincere anche lei dell’innocenza di Severo. La donna però rimane ferma sulla sua decisione e si chiede come possa il marito credere ancora nell’innocenza di Severo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA