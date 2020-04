Il Segreto/ Anticipazioni puntata 25 aprile 2020: Don Ignacio nasconde qualcosa?

Pubblicità

Il Segreto, anticipazioni puntata 25 aprile 2020

Il Segreto torna con una nuova puntata oggi, sabato 25 aprile 2020. La consapevolezza che Don Ignacio nasconda qualcosa riguardo alla gestione spingeranno sua figlia Marta a recarsi alla fabbrica e parlare con Pablo ed Urrutia. La freddezza di Matias, al suo rientro a Puente Viejo, non si manifesta solo verso Marcela. Recatosi a far visita a Mauricio in municipio, l’uomo farà al Sindaco molte domande anche sulla fabbrica. La situazione sentimentale di Marta si complica sempre più. Dopo aver chiesto alla sorella Rosa di recarsi al suo posto all’appuntamento con Adolfo infatti, appare sempre più preoccupata dal feeling che sembra essersi innescato tra i due, che continuano a concedersi lunghe passeggiate lungo la riva del fiume.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Nella puntata appena conclusa abbiamo assistito ad un breve dialogo tra Marcela e Matias. L’uomo, appena tornato a Puente Viejo, si è dichiarato molto stanco e desideroso solo di poter finalmente andare a casa e riposare. Marcela corre ad avvisare Tomas di quel ritorno inatteso, prima di parlare con il marito di quanto sia stato importante avere proprio Tomas accanto a se durante quella sua lunghissima assenza. I fans della soap spagnola sanno ormai bene che tra Marcela e Tomas è sbocciato un sentimento che adesso, con il ritorno di Matias, sarà messo davvero a dura prova. Cosa deciderà Marcela? Sceglierà di restare al fianco del marito, anche dopo che lui si è allontanato senza darle una spiegazione, oppure sarà propensa a seguire il suo cuore e vivvere finalmente serena, la sua love story con Tomas?

Ma i tre non sono i soli ad essere preoccupati a Puente Viejo. Anche Don Ignacio infatti appare molto teso in vista dell’annuale controllo aziendale disposto dai suoi famliari. Una conversazione con le tre figlie ci ha portato a scoprire quali sono i motivi per cui lui è stato “confinato” a Puente Viejo dalla sua famiglia. Ora che i controlli periodici sulla gestione della fabbrica stanno per avere inizio l’uomo appare davvero preoccupato. Cosa sarà a creargli così tanta tensione? Gli spoiler spagnoli ci rivelano che i suoi timori potrebbero essere fondati, visto che colui che è stato incaricato del controllo arriverà puntuale e farà davvero molte domande. Per scoprire gli esiti però dovremmo attendere ancora qualche ora. Il Segreto tornerà come sempre domani pomeriggio, sugli schermi della rete ammiraglia Mediaset.



