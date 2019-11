Il Segreto/ Anticipazioni puntata 25 novembre: Elsa finalmente salva?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 25 NOVEMBRE

Nelle prossime puntate de Il Segreto potremo almeno tirare un sospiro per le sorti di Elsa. La donna infatti sembra aver superato bene l’intervento al cuore. Appena i medici comunicano ad Isaac la bella notizia lui pensa di informare subito anche Consuelo e Matias. Antolina, che si trova alla locanda, viene così a sapere che la sua ex padrona sembra finalmente essere fuori pericolo e si mostra felice. Ma sarà davvero entusiasta oppure la sua felicità sarà solo finzione? Francisca intanto prepara la sua vendetta manipolando l’auto di Severo. Mauricio sembra voler provare a fermare la Montenegro. Sull’auto occasionalmente viaggia anche il piccolo Carmelito e l’uomo non vorrebbe vederlo rimanere ferito in una vendetta nella quale lui non c’entra affatto. La festa dei bambini organizzata da Raimundo alla villa sembra offrire a Francisca l’occasione attesa. Il piccolo Carmelito sarà infatti alla festa. Intanto però Irene e Adela stanno organizzando un viaggio in auto, ignare di quanto sta per accadere.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Ecco dove eravamo rimasti a Il Segreto. Ormai è chiaro che Lola provi per Prudencio una forte attrazione. Tuttavia la sua posizione le impedisce di commettere errori. Essere l’informatrice di Francisca le impedisce di vivere serenamente la sua relazione con l’uomo che la Montenegro vuole riuscire ad incastrare. Intanto Prudencio concede il prestito ad Isaac ed Elsa può così finalmente sottoporsi all’intervento al cuore. Dopo aver ricevuto la restituzione di quanto indebitamente sottratto da Antolina ed i proventi di una raccolta organizzata a Puente Viejo infatti mancavano ancora circa 1000 pesetas. Raimundo intanto si recherà da Severo per farsi finalmente raccontare tutta la verità su ciò che è accaduto nel giardino di villa Montenegro il giorno delle nozze di Fernando e Maria Elena. Francisca ha infatti promesso di farsi giustizia da sola e Raimundo vorrebbe impedire alla moglie di macchiarsi di un delitto. In realtà la Montenegro, senza rivelare niente a Raimundo, stà già organizzando la sua vendetta con la determinazione di ferire Severo e Carmelo nei loro affetti più cari. A farne le spese saranno Irene e Adela. Sono loro le persone su cui Francisca ha deciso di compiere la sua vendetta. Intanto Maria, dopo aver parlato con Fernando Mesia ed avere ricevuto ottime notizie su una sua possibile completa guarigione, si scusa con Don Berengario. La ragazza era davvero depressa e il suo atteggiamento non è stato certo quello che avrebbe voluto. Il comportamento di Antolina, che l’ha portata a tornare a Puente Viejo solo perpoter restituire il denaro sottratto, non lascia indifferente Marcela, che propone alla donna di restare alla locanda. Ma l’improvviso cambiamento di Antolina non convince affatto Consuelo e Matias, che invece continuano a tenerla d’occhio. Consuelo rifiuta anche l’aiuto offerto da Antolina per le faccende della locanda. Intanto Elsa entra in sala operatoria per il tanto sospirato intervento. Nonostante l’ottimismo dei medici Isaac sa che potrebbe accadere di tutto e mentre attende notizie dai dottori non è affatto tranquillo per la sua amata. Lola è sempre più attratta da Prudencio e i due non riescono a far tacere la loro passione.

