Il Segreto/ Anticipazioni puntata 26 giugno 2020: Pepa salva Tristan e..

Il Segreto, anticipazioni puntata 26 giugno 2020

Le anticipazione della puntata de Il Segreto in onda oggi, venerdì 26 giugno 2020, alle ore 15:40 ci rivelano i veri sentimenti di Pepa. Infatti nella puntata precedente la ragazza si è defilata dall’invito della festa che Francisca ha organizzato per il ritorno e la guarigione di suo figlio Tristan. Dopo essere stata allontanata da casa Pepa non solo è stata invitata a tornare, ma anche a partecipare alla festa, come segno di gratitudine. Pepa però ritiene che la sua presenza sia di troppo. Ciò che sembra in realtà è che Pepa voglia tenere le distanze semplicemente da Tristan. Pepa si sta forse innamorando del giovane soprattutto dopo averlo visto in pericolo di vita? Di fatto Tristan non accetta il rifiuto e va a cercarla. Anche qui però Pepa si mostra fredda e distaccata, ma Tristan in cuor suo sa che i suoi sentimenti sono ricambiati e che non è giusto tenerli nascosti. Ma a rapire l’attenzione dei telespettatori sarà adesso un’altro interessante spaccato della soap. Infatti come visto nelle prime puntate Pepa ha portato con sè in casa Montenegro un passato pieno di un vissuto spiacevole e drammatico. Amore, gravidanza e rapimenti hanno fatto si che la giovane donna arrivasse a Puente Viejo con la certezza di essere una mamma senza il suo bambino. Ciò che scoinvolge però è che nella famiglia Montenegro sono nascosti dei segreti che ricondurrebbero Carlos, il padre di suo figlio, al primogenito di Angustias. Il bambino che le fu strappato sei anni prima da Elvira e Carlos Castro è dunque lo stesso che vede tutti i giorni?

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Pepa ha tentato di essere d’aiuto dal momento che sembrava ormai non esserci più nulla da fare. La povera ragazza è stata accusata di aver agito in modo sconsiderato e pericoloso e quindi cacciata di casa, intimandole però di non allontanarsi troppo perché se Tristan fosse morto, non l’avrebbe passata liscia. A quanto rivelano le anticipazioni però le cose sono andate per il meglio e Pepa ha addirittura trovato il supporto di un’ alleata del tutto inaspettata. Si riparte dunque da Pepa che all’insaputa di tutti ha deciso di preparare un’infuso curativo e di nascosto si è recata nella camera di Tristan per somministrargliene qualche goccia. Augustias, la moglie di Tristan, ha sorpreso Pepa nel bel mezzo e furiosa le ha ordinato di lasciare la stanza.

Francisca è perciò molto adirata e le ha ordinato di andare via dalla sua proprietà senza però lasciare il villaggio. Mentre lasciava la casa Pepa ha pensato di chiedere alla sorella di Tristan, Soledad, di dare al ragazzo malato un pò di infuso. Grazie a questa iniziativa ed alleanza tra donne la puntata ci rivela uno scenario completamente diverso. Tristan infatti guarisce proprio grazie alla tisana di Pepa. Francisca Montenegro è piena di gioia perchè temeva realmente di perdere il figlio dal momento che le sue condizioni erano precipitate in modo preoccupante. La stessa gioia viene così espressa in gratitudine nei confronti di Pepa che viene di nuovo chiamata a rientrare in casa. Dopo le dovute scuse Francisca invita Pepa alla festa che verrà tenuta in onore di Tristan. Pepa però ritiene di non aver fatto nulla di speciale e che la padrona di casa non si deve sentire obbligata ad invitarla ad una festa dove a partecipare saranno soprattutto le personalità più importanti del paese e delle città vicine. Tristan la vuole però come invitata, a tutti i costi!



© RIPRODUZIONE RISERVATA