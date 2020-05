Il Segreto/ Anticipazioni puntata 26 maggio 2020: Isabel rifiuta la proposta di…

Pubblicità

Il Segreto, anticipazioni puntata 26 maggio 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi, martedì 26 maggio, Isabel rifiuterà in modo sdegnato la proposta di Ignacio di acquistare la sua miniera e soprattutto prenderà la proposta come un affronto, un’offesa che non potrà perdonare e farà andare a monte tutte le idee di conciliazione del Solozabal. A peggiorare la situazione, poi, entra in gioco anche Ramon che dice cose fuori luogo che fanno imbestialire ancora di più la marchesa. Intanto Adolfo assisterà alla messa in scena che Marta ha organizzato per farlo allontanare da sé. La ragazza non sa però che baciando il cugino Ramon innescherà un circolo vizioso che finirà per travolgerla. Il ragazzo, infatti, è da tempo innamorato di lei e sfrutterà l’occasione per provare a conquistarla, senza sapere che Marta è in realtà attratta da Adolfo. Rosa, infine, inizierà a capire che la sorella maggiore le nasconde qualcosa e intuirà che si tratta di un terribile segreto che la farà molto soffrire.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Marta racconta a Manuela di sentirsi molto in colpa nei confronti di Rosa ma, nonostante questo, non riesce a non pensare ad Adolfo. Per questo motivo la governante le consiglia di trovare un modo per chiudere sul nascere questa situazione. La maggiore delle sorelle Solozabal, allora, ha un’idea: troverà un modo per convincere il ragazzo che non è la donna che fa per lui. Pure Rosa non riesce a dimenticare il marchesino e girovaga per la casa in attesa di un evento o una chiamata di Adolfo per capire per quale motivo il ragazzo abbia deciso di rinunciare così in fretta alla loro relazione. Carolina, invece, riesce a trovare un punto d’accordo con il padre che le propone di scrivere insieme una lettera a Pablo per dirgli che, non appena avrà terminato il servizio militare, la famiglia Solozabal lo aspetta a Bilbao per tornare a vivere con loro: questa informazione fa tornare finalmente il sorriso sul viso di Carolina che gli chiede di andare insieme a bere una cioccolata in paese. Prima, però, Don Ignacio deve recarsi in visita alla marchese, accompagnata da Ramon, perché deve farle la fatidica proposta di acquistare le sue miniere.

Matias incontra Alicia che è molto preoccupata perché non aveva notizie del ragazzo da diversi giorni. A lei racconta che la guardia civil lo ha seguito e che probabilmente sapevano dei suoi spostamenti, qualcuno deve aver parlato. Alicia è in ansia per l’uomo che ama ma quando tenta un approccio fisico, il Castañeda si scansa. Subito dopo Matias torna alla locanda dove trova Camelia in lacrime, consolata dalla mamma: ha perso un dentino e sente molto dolore. Per l’ennesima volta Matias non sa come gestire la situazione e questo fa infuriare ancora di più Marcela. Il giorno dopo, però, l’uomo tenta una riconciliazione e raggiunge la moglie a colazione alla locanda per poter parlare con tranquillità, ma Marcela è ormai troppo esasperata e non ha intenzione di assecondarlo. Quando la discussione sta nuovamente degenerando, arriva Raimundo che sta per partire per Madeira, sperando di riuscire a trovare lì la moglie. Prima di prendere il treno, invita i due coniugi a fare di tutto per salvare il loro matrimonio perché è il bene più prezioso che possiedono. L’uomo non sa, ovviamente, che Francisca è chiusa nel padiglione della villa dell’Habana ed è convinta che il marito si sia dimenticato di lei. L’unica notizia che rallegra la Montenegro è che, ora che Don Ignacio tornerà a Bilbao, metterò in vendita la sua casa e la donna spera di rientrare in possesso della Casona che è sempre stata la sua dimora, il luogo dove ha vissuto ed è stata felice.



