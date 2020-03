Il Segreto/ Anticipazioni puntata 26 marzo: tutti pazzi di Emilia e Alfonso!

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 26 MARZO

Continua l’appuntamento quotidiano con Il Segreto, soap opera spagnola che ah spopolato in Italia e in Spagna e che ogni giorno lascia i suoi fan con il fiato sospeso, c’è sempre un segreto da svelare. Volti storici e new entry il Segreto vede alternarsi ed intrecciarsi le storie dei protagonisti in un paesello Punente Viejo dove si conoscono tutti. Il Segreto tornerà in onda anche oggi pomeriggio e farà lo stesso fino a domenica quando le cose si faranno più chiare e i fan potranno godere della presenza di due baluardi della soap spagnola ovvero Emilia e Alfonso. I due sono tornati per la loro Maria con la voglia di portare via la figlia e i loro nipoti per tornare a Cuba e ricongiungersi con Martin/Gonzalo. Conclusa la celebrazione per il funerale di Paco, Raimundo decide di prendere la situazione in mano è capire quali siano i rapporti tra Garcia Morales e Fernando. Don Berengario cede a Marina, l’amore non è mai finito? Un lieto ritorno è quello di Emilia e Alfonso, i quali informati del rapimento dei nipotini cercano di fare del loro meglio per riuscire a trovarli.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

L’ultima puntata de Il Segreto si è aperta con un confronto tra Carmelo e Raimundo sulla situazione di Fernando, dopo che Maria lo ha rassicurato che Fernando non farà del male ai bambini. Prudencio va a trovare Mauricio di nascosto per avere notizie sulla situazione di Maria e offre il suo aiuto, ma Mauricio lo invita a preoccuparsi per la stretta di Pablo, i paesani sono convinti che vi sia Prudencio dietro la lezione riservata ad un paesano che non avevano restituito in tempo il denaro preso in prestito. Donna Francisca si confronta con Raimundo e manifesta le sue perplessità su Morales, Maria decide di non andare al funerale di Paco vuole restare a casa nell’eventualità Fernando dovesse chiamare ed è convinta e confida alla sua madrina che Fernando non farà del male ai bambini. Marina dice a Don Berengario che vuole andare a cercare Ester a casa di Samuel e di volerlo farlo da sola. Marcela è distrutta dalla morte del padre, tutto il paese, sindaco compreso le porgono le condoglianze. Durante l’addio al padre, Marcela ricorda alcuni momenti dolci con il padre come divenuto nonno non vedeva l’ora di tenere la nipotina in braccio.

Da padre severo a nonno premuroso ed attento. Matias vuole vendicarsi a tutti i costi, ma Raimundo lo tranquillizza e cerca di acquietare la sua fama di vendetta.



