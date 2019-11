Il Segreto/ Anticipazioni puntata 26 novembre: Mauricio assassino per Francisca?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 26 NOVEMBRE

L’appuntamento de Il segreto di oggi, martedì 26 novembre 2019, con la soap opera vedrà Francisca trasformare i suoi piani di vendetta in azione. La Montenegro infatti chiederà a Mauricio di compiere un duplice omicidio. Francisca è infatti giunta alla conclusione che il modo migliore per far pagare a Severo e Carmelo quanto accaduto alla villa durante il matrimonio sia quello di colpirli nei loro affetti più cari. La sua vendetta si sposta così su Adela ed Irene. Anche se Mauricio all’inizio si mostrerà contrario ad aiutare la donna nella realizzazione del suo piano crudele, con la sua forza di persuasione Francisca riuscirà a convincerlo che la morte di Irene ed Adela è la cosa più giusta. Riuscirà la Montenegro nel suo diabolico intento di colpire Severo e Carmelo attraverso le due donne della loro vita? Per saperlo non ci rimane che attendere un nuovo appuntamento con Il Segreto domani, sempre su Canale 5.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Il segreto ha visto a Puente Viejo tante novità in arrivo. Da una parte vi sono Lola e Prudencio che, incapaci di resistere alla passione scopiata tra loro, assistono felici alla nascita del loro amore. Lola è però l’informatrice di Francisca e i patti con la Montenegro non prevedevano affatto un suo coinvolgimento sentimentale con l’uomo. Cosa accadrà adesso? Il proponimento più importante di Francisca sembra comunque al momento essere legato alla sua vendetta su Severo. Il Santacruz è infatti, agli occhi della donna, responsabile dello scoppio dell’ordigno alle nozze di Fernando e Maria Elena. Nell’incidente la sposa ha perso la vita e vi sono stati numerosi feriti. Tra questi vi è anche Maria, la figlioccia di Francisca che a seguito dell’incidente non potrà più camminare. Solo la speranza datale dal racconto di quanto avvenuto in passato a Fernando sembra risollevarla dalla depressione in cui è caduta. Fernando infatto racconta alla donna che anche lui ha trascorso un periodo immobilizzato su una sedia a rotelle, ma che con l’aiuto di un medico è riuscito a recuperare l’uso delle gambe. Maria vede riaccendersi così la speranza di poter tornare ad essere una brava madre per i suoi figli. La Montenegro non crede alla versione del Santacruz, che ammette di aver progettato un piano per far saltare i silos di riso della donna e ridurla così in rovina. Francisca è davvero intenzionata a farsi vendetta da sola, nonostante il marito Raimundo le intimi di attendere i risultati ufficiali dell’inchiesta. Raimundo, preoccupato per le sorti dell’uomo e per il fatto che la moglie potrebbe macchiarsi di un orrendo delitto, cerca di metterlo in guardia. Nei piani di Francisca vi è però l’intenzione di colpire Severo e Carmelo, suo amico inseparabile, nei loro affetti più cari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA