Il Segreto/ Anticipazioni puntata 26 settembre: Alvaro, furto e fuga?

Il Segreto torna con una nuova puntata su Canale 5 nel pomeriggio di oggi, giovedì 26 settembre. Prima di scoprire le anticipazioni della soap spagnola, rivediamo cosa è successo nella puntata di ieri. Don Anselmo ha delle crisi di coscienza e vuole lasciare Puente Viejo per ritrovare se stesso e la sua recente crisi è stata scongiurata solo dall’intervento del suo amico di sempre. Il sacerdote ha deciso di andare in ritiro spirituale per mettersi in pace con la coscienza e proprio nella puntata di ieri ha fatto il giro dei suoi paesani per annunciare il suo ritiro. Cifuentes intanto ottiene un mandato di perquisizione e si introduce nelle case di Carmelo, di Don Berengario e in sagrestia convinto di poter trovare l’arma del delitto, il sindaco sembra tranquillo, questo lo salverà dai guai? Tiburcio è intanto molto teso perché un leone è scappato dal circo. Elsa si sta dedicando all’organizzazione delle nozze ma Alvaro non sembra molto presente. Intanto Antolina e Alvaro stanno tramando contro di lei. Il dottore, infatti, vuole vendere il patrimonio della futura moglie ma non può ancora farlo, almeno non fino alle nozze.

Il Segreto anticipazioni 26 settembre 2019

Nella nuova puntata de Il Segreto, Donna Francisca incarica Mauricio di sorvegliare Fernando Mesia. Elsa consegna ad Alvaro i documenti per gestire i suoi beni ancora prima del suo sì all’altare e questo gli permetterà di gestire i beni prendendo il denaro di cui ha bisogno. Le conseguenze di questo gesto le scopriremo solo nei prossimi giorni ovvero quando la dolce Elsa rimarrà sola all’altare. Julieta sembra essersi ripresa e chiede a Saul di andarsene per sempre da Puente Viejo ma il suo primo pensiero al momento è la vendetta, dirà di sì alla moglie? Antolina minaccia con un’arma il marito Isaac per convincerlo a dimenticare Elsa e, come se non bastasse, sembra addirittura pronta ad abusare di lui. Come reagirà l’artigiano davanti a questa ennesima, folle, richiesta?

