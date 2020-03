Il Segreto/ Anticipazioni puntata 27 marzo: ultimi colpi di coda per Maria…

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 27 MARZO

Le vicende della puntata di ieri aprono chiaramente due scenari ben contraddistinti. Infatti nell’episodio di Venerdì 26 Marzo 2020 de Il Segreto, se da una parte continua la tensione legata alla scomparsa di Maria, dall’altra andrà avanti la vicenda amorosa riguardante Don Berengario. Don Anselmo del resto aveva proprio ragione e i suoi pareri sembrano aver convinto il compagno a seguire la strada del cuore. Ed è proprio quando i due amati, Berengario e Marina, si ritrovano al confine di Puente Viejo si può già leggere e intuire ciò che avverrà. Come intuito nella scorsa puntata però saranno le vicende del pericoloso Fernando a restituire un tono drammatico alla serie tv. Infatti a seguito del coinvolgimento di Garcia Morales verranno svelati altri aspetti sconosciuti della vicenda che aggiungerà curiosità, ma anche un pò di terrore.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

La puntata de Il Segreto di ieri giovedì 26 marzo 2020 regala emozionanti sorprese in merito ai personaggi di Alfonso ed Emilia. Infatti proprio in questo episodio a Puente Viejo faranno ritorno due figure legate a Maria e Matias ossia i loro genitori, figure molto amate dagli appassionati della soap. Più precisamente il ritorno dei due avviene in relazione alle preoccupazioni ed alle vicende che riguardano loro figlia. Sempre in questo contesto denso di suspense è legata inoltre la perdita di notizie riguardanti Esperanza e Beltran. Come se non bastasse è proprio di Maria che a breve non si saprà più nulla. Ovviamente i sospetti nei confronti di Fernando nascono spontanei. La puntata si incentra e si apre comunque con Matias prossimo ad uscire alla ricerca proprio di Fernando, reo della morte anche di Paco. Ed è dunque questo il momento in cui i suoi cari genitori adottivi ricompaiono. La situazione per i due non è però di certo delle più felici. Infatti per Alfonso ed Emilia grava una tremenda condanna relativa all’omicidio del generale Perez de Ayala. Alfonso ed Emilia sono convinti ad ogni modo a rischiare il tutto pur di correre in aiuto della cara Maria con il loro affetto e supporto in questo delicato momento segnato dalla scomparsa di Esperanza e Beltran.

Nel frattempo però l’attenzione è anche volta sulle vicende che riguardano Don Berengario che pare avere effettivamente forti sentimenti nei confronti di Marina. Alla luce di questo l’uomo cerca di fermare la sua amata, ormai in fuga a causa della delicata situazione venutasi a creare. Una volta deciso così ad abbandonare l’abito, Berengario raggiunge Marina per dichiarare il suo amore. Entrambi innamorati l’uno dell’altra sono così pronti ad ufficializzare i loro sentimenti. La prima che verrà informata di questo lieto evento è però Dolores ed è questa decisione che lascia pensare che i due non vedono l’ora di far sapere a tutti del loro amore. Chiusa questa parentesi rosa riguardante Berengario e Marina, si apre di nuovo la scena incentrata su Maria. La Castaneda appare serena e tranquilla e tutto lascia pensare che i suoi dubbi su Fernando non abbiano alcun motivo di esistere. Maria infatti è certa dei sentimenti dell’uomo e di riflesso non crede che i suoi figli siano in pericolo. In questo contesto la donna sparisce senza preavviso e a causa dell’accaduto viene chiamato in causa da Raimundo Garcia Morales, nella speranza di ottenere un alleato. Ciò che Raimundo spera sopra ogni cosa è che Garcia non protegga più Fernando.



