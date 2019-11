Il Segreto/ Anticipazioni puntata 27 novembre: un incidente per Adela, morirà?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 27 NOVEMBRE

Nel prossimo episodio di oggi, 27 novembre, de Il Segreto, Elsa sarà molto felice in quanto l’intervento chirurgico a cui si è sottoposta è andato nel migliore dei modi. La ragazza dimostrerà la sua gioia anche al suo fidanzato Isaac, che non si staccherà mai dalla sua compagna. Le condizioni di salute della giovane rimarranno quindi stabili. Nel frattempo, allora, Adela e Irene avranno un terribile incidente, che sarà la conseguenza della vendetta che Francisca sta portando avanti nei confronti di Carmelo e Severo. Maria continuerà a stare male a causa della sua paralisi alle gambe. La ragazza, ad un certo punto, si illuderà che il medico contattato da Fernando possa consentirle di rimettersi in piedi di nuovo. La giovane, dunque, confiderà tutte le sue speranze di ritornare a camminare a Don Berengario. Lola sarà ancora tormentata, dato che la ragazza ama follemente Prudencio, ma non vuole deluderlo rivelandogli di lavorare al servizio di Donna Francisca. Ad un tratto i due ragazzi saranno travolti da un’incontenibile passione.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate de Il Segreto, abbiamo assistito al fatto che Elsa si è sottoposta finalmente all’operazione di cui aveva tanto bisogno. L’intervento chirurgico è andato molto bene e il dottore è parecchio soddisfatto dei risultati ottenuti. Isaac ha comunicato subito a Marcela e Matias che l’operazione di Elsa era riuscita ed è stato parecchio contento quando ha riabbracciato di nuovo la sua amata. Anche Antolina ha dimostrato stranamente di essere felice che l’intervento di Elsa si sia concluso con successo. Francisca ha desiderato portare avanti la sua vendetta nei confronti di Severo. La donna ha cercato di manipolare la macchina dell’uomo, ma è stata fermata da Mauricio, in quanto quest’ultimo ha fatto presente alla Montenegro che su quell’auto il Santacruz porta sempre con sé il piccolo Carmelito. Francisca ha tranquillizzato quindi Mauricio, dicendogli che farà in modo che il suo piano diabolico contro Severo non danneggerà in alcun modo il bambino. Intanto Raimundo ha provato ad organizzare una festa per bambini alla Villa. L’uomo ha dunque comunicato a Matias di portare a questo evento pure Carmelito. Francisca intende portare avanti la sua vendetta nei confronti di Severo, facendo del male alla sua sposa Irene e alla moglie di Carmelo, che è appunto Adela. La donna infatti crede che, colpendo i due uomini nei loro affetti più cari, questi ultimi cadranno in uno stato di prostrazione profonda. La Montenegro chiede allora questa volta a Mauricio di sabotare la macchina delle donne. L’uomo però decide di non ubbidire alla sua padrona e racconta a Raimundo tutto quello che Francisca gli ha ordinato di fare. Intanto Adela e Irene, dopo aver saputo che c’è una festa per bambini alla Villa, decidono di portare a questo evento anche il piccolo Carmelito. Le ragazze sono felici che il bambino possa giocare con i figli di Maria e pensano che questo possa far del bene a tutti. Le due amiche quindi rimangono stupite, in quanto Francisca le accoglie con grande ospitalità nella sua casa. All’inizio Irene e Adela non riescono proprio a capire come mai Francisca abbia cambiato atteggiamento nei loro confronti.

Ma proprio nel momento in cui le donne si ritrovano a viaggiare nella loro auto, l’autista incomincia ad avere dei problemi nel gestire la macchina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA