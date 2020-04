Il Segreto/ Anticipazioni puntata 28 aprile 2020: Tomas e Marcela amanti!

Pubblicità

Il Segreto, anticipazioni puntata 28 aprile 2020

Le anticipazioni de Il Segreto di martedì 28 aprile 2020 porteranno nuovi retroscena in merito alla storia segreta tra Tomas e Marcela. Sua madre Isabel infatti si metterà in mezzo e spingerà l’uomo a lasciare la locandiera prima ancora di ufficializzare la loro relazione. Del resto se così fosse vi sarebbe un grave scandalosa reazione da parte di tutti coloro che nutrono un profondo rispetto nei confronti dell’intera famiglia dei De Lo Vivos. Sempre secondo le anticipazioni l’attenzione sarà poi rivolta a Pablo ormai sospettoso di Ramon. Secondo Pablo dietro la visita dell’uomo ci sarebbe un meschino doppio fine atto a mandare in crisi l’azienda. L’arrivo a Puente Viejo di Ramon Solozobal, un cugino alla lontana di Ignacio, sembra infatti portare anche un pò di suspense. Questa però sarà solo una parentesi durante la puntata perchè i fari saranno puntati per un pò su tutt’altra questione. Del resto il deciso carattere della marchesa detterà le regole della puntata e farà entrare Tomas in profonda crisi. Il ragazzo si è ormai innamorato di Marcela, ma Isabel continuerà ad esercitare nei confronti del figlio incisive pressioni che probabilmente porteranno ad inaspettate novità.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Infatti la nuova avventura vede protagonisti la nuova coppia Matias e Alicia. Durante questa puntata è possibile assistere al primo loro incontro, di cui già avevamo saputo qualcosa dalle ultime anticipazioni. Matias e Alicia si incontreranno dunque per la prima volta e fin da subito si capirà quanto in comune hanno i due. Tra ideali rivoluzionari e nuove affinità, la puntata de Il Segreto del 27 aprile 2020, è incentrata dunque su Matias. L’uomo sembra trovare a pochi giorni dal suo ritorno una nuova compagna, che però, almeno per adesso, inizierà a frequentare solo per una causa tutt’altro che superficiale e frivola. Infatti lo scopo di entrambi è quello di aiutare i lavoratori di Puente Viejo. Ma nel frattempo cresce invece l’imbarazzo e l’indifferenza tra Marcela e Matias. E’ chiaro per entrambi che la loro storia sia destinata a finire, anche se di mezzo c’è la figlia che Marcela negli ultimi anni ha cresciuto da sola.

Matias e Marcela hanno perciò intrapreso una strada che li allontanerà sempre di più l’uno dall’altra. Pare che il ragazzo, anche se ormai libero e ricongiunto alla sua famiglia, non sia destinato quindi a tornare ad essere un padre ed un marito a tutti effetti. Del resto a peggiorare la situazione in cui si è ritrovata Marcela è la relazione clandestina che la donna ha portato avanti con Tomas de Lo Visos mentre Matias era in prigione. Il giovane Castaneda però sembra non accusare la situazione di gelo che vi è con la moglie. A creare stupore inoltre è lo stessa freddezza che Matias esprime anche nei confronti della piccola Camelia, l’unica innocente in questa storia finita male. Il ragazzo mette in secondo piano infatti anche la piccola, proiettando tutte le sue attenzioni verso le strategie sovversive ed anarchiche. Con questi presupposti si può perciò intuire che quello che inizierà con Alicia Urrutia potrebbe essere un rapporto destinato a consolidarsi in breve tempo. Del resto il carattere deciso di Alicia coinvolgerà il ragazzo subito dentro le vicende degli operai e di conseguenza, con la stessa immediatezza, il Castaneda otterrà la fiducia dei minatori che lo vorranno come guida degli scioperi. In tutto questo Tomas, che ha ormai ha saputo del ritorno di Matias, si farà da parte per assecondare sia Marcela che sua madre.



