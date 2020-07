Il Segreto/ Anticipazioni puntata 28 luglio 2020: Pepa minacciata, cederà?

Il Segreto, anticipazioni puntata 28 luglio 2020

Le anticipazioni della puntata di Il Segreto in onda oggi, martedì 28 luglio 2020, rivelano che un nuovo medico entrerà nelle vicende familiari della Casona. Francisca infatti non ha potuto far a meno di accettare le cure di un sostituto del suo vecchio dottore Don Juan, venuto a mancare proprio poche puntate fa. Arriva nella soap quindi tale Alberto Guerra, nuovo medico della famiglia. E secondo gli spoiler nella serie Tv Il Segreto sta arrivando anche un’altra giovane fanciulla tra i personaggi della serie iberica. Si tratta di Mercedes, cugina di Soledad e Tristan. In questo episodio, secondo le anticipazioni, le trattative tra Raimundo e Pardo proseguono e saranno fondamentali per il destino della famiglia Ulloa. In città però accadrà qualcosa di speciale ossia l’arrivo del principe Alfonso. Già preannunciato nelle scorse puntate, questo evento è motivo di grande emozione ed aspettativa per il sindaco Don Pedro e sua moglie Dolores. Sarà suo figlio Hipolitò a dare i giusti consigli al padre per organizzare un ricevimento impeccabile, degno di un principe. Le anticipazioni però sono chiare. In questo episodio a far nascere grandi aspettative è l’incontro tra il dottor Alberto Guerra e la giovane Pepa. Cosa succederà mai nel loro primo incontro?

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Il Segreto torna protagonista e ci porta ad analizzare le ultime evoluzioni. Pepa aveva ricevuto un regalo da parte di Tristan, ma Angustias, scoperto tutto, aveva appositamente messo in imbarazzo lei ed il marito davanti a tutti, in occasione di una festa tenutasi presso la Casona. Da quel momento Don Anselmo, proprio su pressioni di Angustias, ha cominciato a nutrire dei sospetti nei confronti di Pepa. In questa puntata de Il Segreto in onda lunedì 27 luglio, nella mente del sacerdote tornano così alla memoria dei nitidi ricordi del passato di Pepa e quindi adesso Don Anselmo sa perfettamente cosa è accaduto nella vita della giovane. Pepa e il sacerdote si confrontano sull’accaduto, ma la ragazza nega ogni episodio che l’uomo le racconta. Pepa si sente incastrata e perciò ha un’idea: raccontare tutto attraverso una confessione.

Infatti in questo modo Don Anselmo, tenuto a tenere il segreto confessionale, diverrebbe involontariamente suo complice. In questo episodio vanno avanti anche le ricerche di Tristan in merito alla morte di suo padre. Dopo essere venuto in possesso del suo anello ora il ragazzo vuole sapere tutta la verità. Dal momento che le testimonianze raccolte non riportano nulla di nuovo, Tristan decide di procurarsi i documenti sul decesso, nella speranza di scoprire cosa è realmente accaduto a suo padre. Nella famiglia di Raimundo le cose invece non sembrano migliorare. Anche se Sebastian, su richiesta di sua sorella Emilia, è tornato in paese per aiutare il padre, quest’ultimo non sembra avere intenzione di lasciarsi aiutare. Raimundo non vuole che i figli vengano coinvolti nei suoi problemi e perciò rifiuta l’offerta del figlio che si era offerto di pagare i debiti di famiglia. Francisca in questa puntata accuserà dei malori, probabili sintomi di una lieve influenza. Per Pepa si tratta di un’occasione per convincere la matrona a scegliere un nuovo medico di famiglia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA