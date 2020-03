Il Segreto/ Anticipazioni puntata 28 marzo 2020: Don Berengario si confessa a Marina

Il Segreto, Anticipazioni puntata 28 marzo 2020

L’ultima puntata de Il Segreto si era chiusa con l’incontro nello studio di Donna Francisca con Alfonso e Emilia. Don Berengario decide di cedere al cuore e confessa a Marina che è ancora innamorato di lei. Alfonso ed Emilia cercano un piano per stanare Fernando. Giunti a oggi, 28 marzo, il Segreto continua la sua trasmissione per far compagnie a tutti coloro che chiusi in casa vogliono perdersi nei misteri della piccola cittadina di Puente Viejo. Tanti misteri infittiscono la cittadina spagnola, alcuni rientri come quello di Anfolso ed Emilia e new entry, sarà davvero la fine, Puente Viejo verrà sommersa?

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Diamo uno sguardo dove eravamo arrivati a Il Segreto nelle ultime puntate. Quella di ieri si apre con un Matias sorpreso dall’arrivo dei genitori Emilia e Alfonso, sono soli non hanno portato con loro la figlia Natalia, che hanno deciso di lasciare a Parigi. Emilia dice al figlio che Raimundo ha raccontato loro quanto accaduto ai figli di Maria e hanno deciso di rientrare a Punte Viejo. Alfonso sconsiglia al figlio di farsi giustizia da solo e anche Emilia non vogliono che il figlio si rovini la vita. Raimundo, Alfonso ed Emilia progettano un piano per affrontare Fernando. Don Berengario si confessa con Don Anselmo che gli consiglia di seguire il suo cuore, come amico crede che Don Berengario sia ancora innamorato di Marina. Don Anselmo dice a Don Berengario che qualsiasi cosa decida avrà il suo completo appoggio. Raimundo porta Maria con una scusa in giardino, Maria riabbraccia la madre e il padre, contenti di vedere la figlia in piedi. Maria chiede ai genitori il perchè della loro venuta, gli stessi rispondono che sono accorsi per darle una manoa trovare i suoi figli. Prudencio incontra Matias, Prudencio si mostra disponibile, gli dice che qualsiasi cosa lui e Lola sono a loro disposizione. Matias nota un atteggiamento strano da parte dei paesani nei confronti di Prudencio e gli chiede spiegazione, ma Prudencio gli dice che non è il momento in seguito gli darà spiegazioni. Emilia ed Alfonso incontrano Donna Francisca, felice dal ritrovarli dopo tanto tempo. La Montenegro ricorda il rischio che Alfonso ed Emilia stanno correndo, potrebbero essere arrestati per essere ritornati al paese e gli offre il suo aiuto trovando un posto discreto dove farli nascondere, giura loro che farà l’impossibile per trovare Beltram e Esperanza.

A Puente Viejo, in queste settimane di marzo sono avvenuti tanti accadimenti, per lo più l’attenzione è stata rivolta all’allagamento della città e all’avvelenamento delle acquea cui sono seguiti episodi estremi come il rapimento di Maria da parte di Fernando, la finta morte di Fernando e il rapimento dei figli di Maria da parte dello stesso Fernando. In questo fermento ha trovato vita il matrimonio tra Lola e Prudencio, un attimo di serenità in una tempesta. Su altri fronti Don Berengario ha scoperto di avere una figlia, avuta dalla sua relazione con Marina, ma quiest’ultima si è dimostrata più legata ai soldi che al padre, derubandolo è scappata via lasciandolo interdetto e avvicinandolo a Marina, suo grande amore.



