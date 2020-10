Il Segreto/ Anticipazioni puntata 28 ottobre: Don Filiberto e i soldi per la chiesa

Il Segreto, anticipazioni puntata 28 ottobre

Nella puntata de Il Segreto di oggi, mercoledì 28 ottobre, Don Filiberto, in aperto contrasto con le decisioni del sindaco, inizia a raccogliere i soldi in strada per sostentare la chiesa, creando molta confusione. Quando torna in parrocchia viene però aggredito da tre uomini incappucciati: tutti i sospetti ricadono su Mauricio. Don Ignacio, già alle prese con le indagini del giornalista di Bilbao, si trova a dover affrontare un altro problema: scopre Marta e Adolfo che si baciano e inizia ad intuire perché Rosa sia così sconvolta. Maqueda e Tomas hanno un incidente in macchina e Iñigo scopre che i freni della macchina di Isabel, che loro hanno utilizzato, sono stati manomessi. La marchesa allora inizia a sospettare di Mauricio perché pensa che possa essere stato istigato da Francisca ad eliminarla. Tiburcio è tornato ma è in stato confusionale e non si rende conto di quello che è successo.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nelle ultime puntate de Il Segreto. Mauricio si sfoga con Marta e Maqueda per il comportamento di Don Filiberto e, nonostante i pareri contrari dei due consiglieri comunali, decide di tagliare tutte le sovvenzioni alla chiesa. Manuela riesce a far uscire Rosa dalla sua stanza. La governante prova a capire per quale motivo la ragazza sia fuggita dalla Villa ma la ragazza non vuole parlare con lei ma accetta di parlarne con suo padre, così Manuela corre a chiamarlo: quando però Ignacio arriva, Rosa scappa via in camera sua dicendo che non riesce a parlare. Rimasto da solo in municipio, Mauricio riceve la visita di Matias che lo minaccia con un’arma per sapere chi c’è dietro all’incendio che ha quasi ucciso sua figlia. Il sindaco, dopo aver convinto l’amico ad abbassare l’arma, dice al Castañeda che lui non è coinvolto con l’incendio ma che sospetta di Raimundo e Francisca. Così inizia a spiegare tutto, a partire dall’acquisto di terreni da parte della marchesa, del fatto che i terreni fossero comprati in realtà per la Montenegro e così via. Poi Mauricio specifica che si è sentito in colpa perché era ovvio che la prossima tenuta ad andare a fuoco era quella di fronte a casa di Matias ma non è stato abbastanza vigile.

Juan si incontra con Alicia e non perde l’occasione per corteggiarla. La ragazza, però, rifiuta anche se le insistenze dell’uomo sono tantissime tanto da darle appuntamento per il giorno dopo. Mauricio va a parlare con Francisca, cercando di raccogliere più informazioni possibili per capire chi possa aver appiccato il fuoco alle sue proprietà: Francisca punta il dito contro Isabel. Matias racconta a Marcela di quello che è accaduto con Mauricio e riceve il rimprovero della moglie. Poi i due cercano di capire, in base alle informazioni che gli sono state date dal sindaco, chi possa essere il colpevole degli incendi. Intanto Dolores continua ad essere molto preoccupata per la sparizione di Tiburcio: il sindaco e il capitano Huertas informano Hipolito che non ci sono ancora novità sulle ricerche del disperso e invitano la famiglia ad iniziare a prepararsi al peggio. Adolfo va in municipio da Marta perché ha bisogno di parlarle: vuole mettere tutto in chiaro con Rosa per vivere alla luce del sole la loro storia, per cui si propone di parlare lui stesso con la ragazza il giorno dopo, restando alla Villa fino a che Rosa non si deciderà ad ascoltarlo: Marta cede alle sue insistenze. Mentre Alicia ed Encarnacion hanno il loro da fare per cacciare Alberto Santos che è in cerca di informazioni, Dolores ha dei sensi di colpa enormi perché ha capito di aver trattato troppo male il marito, tanto da spingerlo ad andare via.



© RIPRODUZIONE RISERVATA