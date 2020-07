Il Segreto/ Anticipazioni puntata 29 luglio: scontro tra Pepa e Alberto

Il Segreto, anticipazioni puntata 29 luglio

Nella puntata de Il Segreto di oggi, mercoledì 29 luglio, tra Pepa e Alberto è scontro aperto perché la levatrice non accetta i metodi medici del nuovo dottore. Intanto Donna Francisca chiede a Mauricio di punire Juan per aver sedotto sua figlia e così il suo inserviente lo picchia a sangue. Sebastian prova a convincere il padre Raimundo a farsi aiutare da qualcuno per riuscire a risolvere la situazione di Pardo visto che non riusciranno mai a trovare i soldi per pagare il debito. Il rapporto fra Soledad e la cugina Mercedes si farà sempre più fitto ma c’è qualcosa di oscuro nella ragazza, che non vuole raccontare i veri motivi per i quali è a Puente Viejo.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco cosa era accaduto nelle ultime puntate de Il Segreto. Pepa va in confessione e racconta al parroco Don Alfonso della sua relazione con Carlos Castro e del fatto che Matias è il bambino che lei ha partorito e che le è stato strappato per darlo ad Angustias. Il parroco le ricorda che il bambino ora è in una buona famiglia, dove viene accudito e amato ma la levatrice afferma di voler riavere il suo bambino. Per questo motivo il parroco è restio a darle l’assoluzione. Angustias insiste perché Soledad veda il nuovo medico, Alberto Guerra, che è venuto a curare Donna Francisca: la donna pensa che la cognata possa trovare giovamento da una relazione con un uomo del suo rango. Tristan chiede a Rosario alcuni particolari della sua storia passata. In particolare chiede alla cameriera degli ultimi giorni di suo padre e di cosa ha fatto prima di morire. La donna racconta delle litigate e delle urla che c’erano in casa e del fatto che l’uomo insidiasse sua figlia Soledad. Alla fine conclude il racconto dicendo che nessuno si è dispiaciuto quando l’uomo è scomparso. Più tardi Soledad chiede a Tristan se ha ancora dubbi sul ritrovamento dell’anello del padre e il fratello le dichiara che non ha più intenzione di indagare sulla scomparsa dell’uomo. Pepa racconta a Emilia di aver confessato tutto a Don Alfonso e l’amica si preoccupa e teme che il padre possa denunciarla alle autorità.

Il medico dice a Francisca che non ha nulla di grave ma le prescrive comunque un calmante per far passare il dolore. I medicinali, che altro non sono che morfina, la rendono particolarmente loquace e così riempie Pepa di complimenti e poi le consiglia di trovarsi un uomo, ad esempio Mauricio: la levatrice ribatte che vuole stare da sola. Hippolito ha un’idea per la visita dei reali a Puente Viejo e racconta ai suoi genitori quali sono i suoi piani. Il padre non capisce cosa voglia fare il figlio ma la madre è fiera di lui. Sebastian è tornato in paese per aiutare Emilia ma dice chiaramente alla sorella che c’è molto poco che si possa fare per riuscire a saldare il debito con Pardo se non trovare i soldi per saldare il debito. Pepa viene convocata da Angustias che le chiede di pettinarla: la donna non coglie l’occasione per umiliarla e per dimostrarle che Tristan ama lei e non la levatrice. Pepa, però, prova a carpire dalla donna qualche informazioni sul suo primo parto, così da dimostrare a tutti che Martin è suo figlio. Il nuovo medico di Puente Viejo ha bisogno di una stanza per vivere ma il sindaco non è disposto ad aiutarlo, così gli dice che può trovare una sistemazione alla locanda di Raimundo. Juan si reca di nascosto da Soledad perché non crede al fatto che la ragazza non lo ami più. Soledad prova a mantenere il punto, dicendogli che non lo ama più ma quando legge la disperazione negli occhi di Juan cede all’amore e i due si baciano.



