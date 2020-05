IL SEGRETO/ Anticipazioni puntata 29 maggio: lacrime e sangue per Adolfo!

Pubblicità

IL SEGRETO: ANTICIPAZIONI 29 MAGGIO

Nella puntata di oggi, venerdì 29 maggio, de Il Segreto, la Montenegro torna nella villa di La Habana ma sembra non ricordare nulla di cosa abbia fatto in sua assenza e dei posti che ha visitato. Matias invece cercherà di tenersi a debita distanza da Alicia perché la ragazza, forse per vendicare il fatto di essere stata messa sentimentalmente da parte, sta montando un’accusa di furto nei cuoi confronti. Dolores sarà molto addolorata per la partenza della nipotina Belen che deve rientrare a Siviglia. A questo dolore si aggiungerà la ferma volontà di non pagare la multa che le causerà non pochi problemi. Adolfo, per dimenticare il dolore per la fine della storia con Marta, si recherà di nuovo nella bisca clandestina e si troverà in una situazione molto difficile dalla quale riuscirà ad uscire solo con l’aiuto di Tomas che correrà in suo soccorso. Cos’altro succederà oggi pomeriggio?

Pubblicità

IL SEGRETO: DOVE ERAVAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate de Il Segreto, Marta a malincuore ha deciso di far credere ad Adolfo di essere innamorata del cugino Ramon per evitare che il marchesino possa nutrire delle speranze nei suoi confronti. In realtà anche lei lo ama, e la governante Manuela lo ha capito molto bene, ma non vuole fare questo torto a sua sorella. Marta, però, non si è resa conto che Rosa ha ascoltato tutta la conversazione e non solo ha appreso che il De Los Vivos ama la maggiore delle Solozabal ma che fra i due c’è scappato anche un bacio. Adolfo dal canto suo reagisce molto male alla fine della sua storia con Marta e si butta a capofitto nelle bische clandestine, raccogliendo i rimproveri di Tomas che lo accusa di spillare soldi a personaggi poco raccomandabili che potrebbero tentare ritorsioni. Ramon, invece, prova a invitare Marta a fare una passeggiata insieme e la ragazza si vede costretta a raccontargli la verità del perché lo ha baciato. Dopo aver risolto anche questa situazione, la maggiore delle sorelle Solozabal sembra aver ritrovato la serenità ma la prova più difficile è dietro l’angolo: Rosa l’affronta per dirle che ha saputo tutto della sua relazione con Adolfo e non vuole più avere nulla a che fare con lei.

IL SEGRETO: MATIAS VEDE ALICIA COME UN PERICOLO Alicia viene rimproverata dalla madre che l’accusa di essere una figlia disobbediente che non vuole sottostare al volere dei genitori che hanno deciso di tornare a vivere a Bilbao. La ragazza è molto sprezzante e accusa Encarnacion di essere, insieme al marito Esus, gli sciavi dei Solozabal. La madre a quel punto perde la pazienza e la schiaffeggia dopo averle detto che l’unico motivo per cui non vuole partire è la sua relazione clandestina con Matias: Alicia non nega e ammette di essere l’amante di Castañeda. Non è l’unica grana, però, che la giovane deve affrontare. Dopo aver saputo da Marcela del litigio con Alicia, il ragazzo si reca da quest’ultima per chiederle i motivi per i quali ha raccontato tutto a sua moglie. Dalle scuse della ragazza, Matias capisce che Alicia è diventata pericolosa perché non vive più i loro incontri clandestini come un gioco ma mira a sostituire la legittima moglie. Sentendosi scoperta, Alicia prova a cambiare discorso accusando Matias di aver sottratto le armi dei rivoltosi e di aver mentito sul fatto di aver dovuto buttare i fucili perché inseguito dalla guardia civil. Dolores, intanto, dopo aver provato a corrompere il capitano per farsi togliere la denuncia per vendita illegale di tabacco, riceve la multa direttamente dalle mani di Ippolito e si tratta di un importo molto elevato. Antonita si reca nel padiglione da Donna Francisca ma non la trova da nessuna parte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA