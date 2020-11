Il Segreto/ Anticipazioni puntata 29 novembre 2020: Alicia si scontra con la realtà

Il Segreto, anticipazioni puntata 29 novembre

Nella puntata de Il Segreto di oggi, domenica 29 novembre, Alicia si scontra con la dura realtà: Matias è un traditore e per colpa sua Isidoro e altri vertici del sindacato vengono arrestati. Il Castañeda, però, fa in modo che in questa inchiesta non venga fatto il nome di Alicia. La Urrutia non sa come interpretare questo dettaglio ma non vuole in alcun modo essere accostata ad un traditore della causa repubblicana. Estefania continua a ricattare Tibircio, questa volta dicendogli che è in stato interessante e il bambino è il frutto della loro notte d’amore. Mentre Ignacio scopre la verità sulle investigazioni di Alberto Santos, le condizioni di Raimundo sono sempre più gravi e sembra non riprendersi dallo stato catatonico nel quale è caduto.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Diamo uno sguardo a cosa è accaduto nelle ultime puntate de Il Segreto. Tiburcio racconta a Hipolito ed Onesimo che Estefania vuole altre 20mila pesetas per tacere della loro presunta relazione, altrimenti parlerà con Dolores. Il bottegaio inizia quindi a pensare che l’unica soluzione sia quella di confessare tutto a Dolores. Mentre Alicia ed Encarnacion consegnano al Capitano Huertas una lettera per Esus, Tomas racconta ad Adolfo e a sua madre dell’arresto di Urrutia. Mentre sono a colazione tutti i De Los Vivos, Antonita arriva con la notizia che Raimundo Ulloa è stato ritrovato e che a breve la Montenegro lo porterà proprio a La Habana. Mauricio racconta a Matias dell’arresto di Esus ma anche della decisione di Alicia di candidarsi alle elezioni municipali. Il Castañeda lo mette in guardia perché pensa che la Urrutia, con il suo carisma, riuscirà a vincere le elezioni. Alicia va invece da Tomas e l’amico si mette a sua disposizione per ascoltarla e per aiutarlo: la ragazza racconta così dell’incidente di Bilbao. Poi chiede il permesso di assentarsi per qualche ora dal lavoro per restare accanto a sua madre che è davvero provata dalla situazione. Intanto a La Habana arriva Donna Francisca con Raimundo ma le sue condizioni appaiono subito molto gravi.

Carolina e Manuela vanno a trovare Encarnacion e la trovano molto provata per tutta la situazione. Arriva però Alicia che dice alle due visitatrici che sono molto stanche e che sarebbe meglio se andassero via. Mentre Carolina e Manuela stanno per andare via, ricevono una lettera di Esus che le rassicura sul suo stato di salute. La lettera è davvero toccante e fa scoppiare la moglie e la figlia in lacrime. Alicia, però, sembra avere un piano quindi chiede a Carolina e Manuela di restare mentre lei va via. Antonita vuole avvisare Isabel dell’arrivo di Raimundo ma la marchesa sa già tutto e si mostra molto seccata dalla presenza dall’uomo in casa, visto che per i suoi piani il ritrovamento dell’Ulloa vivo è un grave problema ma comunque la marchesa ha un’idea per trarre vantaggio dalla situazione. Manuela racconta a Ignacio e Pablo tutto quello che è successo a casa di Encarnacion e il Solozabal conferma di aver già messo in campo i suoi avvocati ma di volere una risposta da Alberto Santos. In effetti raggiunge proprio il giornalista e lo aggredisce per conoscere tutta la verità. Esce quindi come una furia da casa e Pablo lo segue temendo per il peggio. Matias racconta a Marcela delle condizioni del nonno ed è molto negativo sulle possibilità che l’uomo di possa riprendere. Poi va via dicendo che deve risolvere una situazione ma la moglie lo blocca e gli dice che fino a che non le racconterà la verità su che cosa sta succedendo: Alberto è figlio dell’uomo che morì in quella fabbrica e Maria Jesus non è altri che sua zia, in combutta con lui per vendicarsi dei colpevoli che uccisero l’uomo. Il giornalista gli promette che lo rovinerà per sempre. Alicia tende un agguato ad Isidoro per avere da lui spiegazioni su Matias.



