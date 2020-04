Il Segreto/ Anticipazioni puntata 3 aprile: un’esplosione cambierà Puente Viejo?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 3 APRILE

Il Segreto torna in onda oggi pomeriggio con una nuova puntata in cui i colpi di scena non mancheranno. Proprio mentre la soap spagnola si prepara ad un cambio di guardia e ad un altro salto temporale. Il sottosegretario Garcia-Morales è ancora il protagonista assoluto, bel bene e nel male, e tutto perché finalmente riuscirà a mettere le mani su Fernando per uno scontro al vertice, ma riuscirà nel suo intento di fermare il Mesia? A quanto pare Fernando ha intenzione di mettere a rischio l’esistenza di Puente Viejo con un’esplosione che potrebbe uccidere molti abitanti come già successo in passato. Chi riuscirà a fermarlo e quando? Lo scopriremo solo oggi pomeriggio con una nuova puntata della soap che regalerà importanti colpi di scena anche nel fine settimana.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella puntata di ieri, giovedì 2 aprile 2020, de Il Segreto abbiamo potuto assistere al dialogo a distanza tra Prudencio ed il fratello che si trova a Roma. Gli ultimi avvenimenti di Puente Viejo hanno infatti convinto molti degli abitanti a lasciare il paese e l’Ortega, insieme a Lola, sta organizzando il suo viaggio a Roma per raggiungere il fratello e rifarsi una vita là. Per riuscire nel suo piano però Prudencio deve studiare un piano per ingannare il temibile strozzino che gli sta alle calcagna, dopo che Donna Francisca ha ufficialmente dichiarato che l’Ortega non è più un suo protetto. Anche per la dark lady c’è molto da fare prima di lasciare definitivamente Puente Viejo. Il suo compito principale in questo momento è riuscire a rintracciare Fernando per fargliela pagare cara. Il male che ha fatto a Maria e a tutto il paese merita senza dubbio una severa punizione. Così, mentre il sottosegretario Garcia Morales si appresta a stanare da solo il Mesia, Mauricio organizza su ordine della matrona una spedizione composta da diversi elementi. Il nascondiglio di Fernando viene così individuato e per il Mesia sembrano esserci poche chance. Se è riuscito ad avere la meglio sul sottosegretario, sicuramente contro un folto gruppo di persone l’impresa si fa più ardua. Quale destino avrà scritto la penna di Aurora Guerra per il Mesia? Per saperlo non ci rimane che attendere un nuovo episodio de Il Segreto che, lo ricordiamo, andrà in onda domani, come sempre alle ore 16,10 su Canale 5.



