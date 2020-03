Il Segreto/ Anticipazioni puntata 3 marzo: Fernando muore? I timori di Maria

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 3 MARZO:

Una nuova puntata de Il Segreto va in onda oggi, martedì 3 marzo, alle 16.30 su canale 5. A Puente Viejo avvengono una serie di vicissitudini. La tensione lega le vita dei cittadini, i quali vivono in trepida attesa di ciò che accadrà: il paese verrà sommerso? Intanto, i personaggi principali Prudencio, Mesia, Raimundo, Irene, Don Berengario, intrecciano le loro storie con vecchi rancori e nuovi incontri. Una continua suspense lascia i fan del Segreto ogni volta in trepidante attesa. Nella puntata odierna, in particolare, ci sarà un clamoroso colpo di scena che cambierà tutto. Maria riesce a salvarsi per miracolo e uccide Fernando facendo scoppiare la bomba abbassando la leva posta al di fuori del monastero. Fernando resta sotto le macerie del Monastero mentre Maria è finalmente libera. Fernando sarà realmente morto? Donna Francisca, dopo aver saputo quanto accaduto, offre a Maria la possibilità di tornare alla villa con i piccoli Beltran e Esperanza. Maria, tuttavia, ha dei dubbi, temendo che la Montenegro possa nuovamente controllare la sua vita? Cosa farà al Castaneda accetterà?

Il Segreto, dove eravamo rimasti?

Nel week end abbiamo assistito ad una serie di eventi, tragici che hanno sconvolto gli abitanti di Puente Vejo. Maria è stata sequestrata da Fernando, sempre più fuori di testa. Mesia, pensando che Maria sia intenzionata a lasciarlo riprendendo in mano la propria vita, decide che l’unico modo per tenerla legata a sè è ucciderla. Tra Maria e Fernando va così in scena un durissimo confronto in cui Maria accusa Fernando di essere un pazzo rifiutando di scappare con lui. La Castaneda torna così a vivere gli incubi del passato. Mesia, però, è convinto di aver ragione e decide che l’unica soluzione possibile è morire insieme. Maria riuscirà a salvarsi? Fernando, dopo aver piazzato dell’esplosivo per uccidere Maria e se stesso, è pronto a morire con la donna che ha sempre amato. Prudencio, invece, vorrebbe acquistare la fattoria della sorella di Lola, ma lei cerca di dissuaderlo in ogni modo. La ragazza, infatti, non riesce a fidarsi della sorella e del cognato.

