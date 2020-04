Il Segreto/ Anticipazioni puntata 30 aprile 2020: Donna Francisca tornerà?

Pubblicità

Il Segreto, anticipazioni puntata 30 aprile 2020

La puntata de Il Segreto di oggi, giovedì 30 aprile 2020, porta con sè una nuova forte scossa che determinerà importanti conseguenze. Secondo le anticipazioni infatti Donna Francisca è il ritorno più atteso della stagione e questo momento sembra essere arrivato. Del resto si intuiva che Isabel stesse tramando qualcosa, ma di certo non si poteva pensare che fosse lei il misterioso ospite tanto atteso dalla marchesa. Ma il mistero continuerà in quanto la sua presenza rimarrà ancora segreta, mentre tra le due donne nascerà una forte alleanza. La Montenegro del resto è agguerrita più che mai e grazie ad Isabel, che scopriremo essere anche una sua lontana parente, non rinuncerà a riprendersi tutto ciò che ha dovuto lasciare in seguito all’incendio appiccato da Fernando. Ciò che lascia stupiti è che anche Raimundo rimarrà per adesso all’oscuro del suo ritorno. Intanto Tiburcio e Hipolito, tra furbizia e goliardia, vanno avanti con il loro piano legato alla partita di football che vede coinvolti i minatori e gli operai della fabbrica.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti per Il Segreto nelle ultime puntate. Nuove rivelazioni faranno luce sugli ultimi misteri che ruotano intorno ai personaggi principali della soap. In questo episodio dunque si scopriranno i risvolti di alcune situazioni sentimentali già anticipate nelle scorse puntate, ma importanti novità non tarderanno a mancare. Del resto si intuisce già che Isabel sta tramando qualcosa di nuovo ed è attraverso questo che si può dedurre che sta succedendo qualcosa di davvero straordinario a Puente Viejo. Adolfo, Rosa e Marta sono comunque i protagonisti indiscussi dell’episodio ed il ragazzo, dall’inizio di questa nuova stagione, non cessa mai di stupire. Quello che si sta creando infatti è un vero e proprio triangolo amoroso dal momento che Adolfo ha fatto ben capire a Marta che entrambe le sorelle lo intrigano molto. Ciò non ha fatto altro però che turbare l’animo di Marta. La ragazza di fronte a questa sconcertante ed inattesa novità comincia a sperare quindi di essere allontanata da Adolfo.

Uno dei temi principali della puntata è perciò l’ipotetico viaggio di Marta a Bilbao, così come poteva voler suo padre. Bilbao del resto sarebbe il luogo ideale dove Marta potrebbe dimenticarsi in fretta di quanto accaduto. Purtroppo per lei però Ramon, da poco arrivato in paese e a cena proprio con suo padre, racconta diversi aspetti riguardanti la città in questione. Ciò turba Don Ignacio e da questo si evince che tale ipotetico viaggio non avverrà di certo a breve. Tra Marcela e Tomas nel frattempo le cose sembrano non migliorare. La donna del resto è sempre meno tollerante verso Matias, ma continua a temere di peggiorare le cose qualora la sua storia con Tomas si venisse a sapere. Ad essere sempre ben fermi sulla loro strada invece sono Tiburcio e Hipolito che, scaltri nel rigirare Dolores, riescono ad andare avanti nel loro piano che riguarda la sponsorizzazione della squadra di football. Gran parte dell’episodio ruota comunque attorno i sentimenti contrastanti di Marta che da una parte si sente lusingata dalle dichiarazioni di Adolfo, dall’altra teme di ferire la sua cara sorella. Ciò che si capisce chiaramente è che i sensi di colpa di Marta saranno decisivi sull’evolversi della situazione e che in base al suo comportamento si scoprirà ciò che accadrà in merito questo singolare triangolo amoroso.



