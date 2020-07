Il Segreto/ Anticipazioni puntata 30 luglio 2020: Pepa pronta a tutto per..

Il Segreto, anticipazioni puntata 30 luglio 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi, venerdì 30 luglio, Pepa e Alberto si troveranno a gestire insieme una situazione medica e troveranno il modo per andare d’accordo. Mauricio ha ridotto in fin di vita Juan e ora la famiglia Castañeda è anche costretta a lasciare Puente Viejo ma prima di andare via i fratelli di Juan, Alfonso e Ramiro, vogliono vendicarsi di quanto ha fatto lo scagnozzo dei Montenegro e per questo gli tendono un agguato. Francisca, intanto, per punire Raimundo che ha offerto da bere ai suoi operai, va da Pardo e lo convince a mettere con le spalle al muro l’uomo che ha con lui un debito così importante. Sebastian, però, miracolosamente riesce a risolvere la situazione del padre, trovando il denaro necessario per il saldo e promette all’uomo che da quel momento in poi tante cose cambieranno. Soledad viene a sapere della partenza di Juan e confida le sue pene alla cugina Mercedes, pensando di poter trovare in lei una spalla sulla quale piangere: la ragazza, però, sarà ingannata dalla cugina rimasta orfana e si troverà in grossi guai.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nelle ultime puntate de Il Segreto. Il nuovo medico di Puente Viejo è un giovane di belle speranze, Alberto, che è convinto che i nuovi metodi della medicina moderna siano più efficaci di quelli vecchi. Per questo motivo si scontra spesso con Pepa, che invece trova che i rimedi antichi siano sempre i più efficaci. Il fatto di abitare in due stanze attigue della locanda non aiuta certo la situazione. Pepa, dal canto suo, diffida dell’uomo che ha curato Francisca con la morfina. La Montenegro, intanto, è alle prese con la ribellione di sua figlia. Scopre, infatti, che la figlia Soledad, nonostante fosse stata frustata e rinchiusa in casa, ha trovato il modo per vedere Juan e passare una notte d’amore con lui. Per evitare che questa relazione, che lei giudica inaccettabile, continui di nascosto, decide di risolvere la situazione alla radice: prima chiede a Mauricio di picchiare Juan, riducendolo in fin di vita, poi licenzia Rosario e tutta la sua famiglia, costringendoli a lasciare immediatamente la casa nel podere della Villa e andare via da Puente Viejo. A nulla valgono le proteste di Tristan che è molto affezionato a Rosario, visto che è stata lei a crescerlo.

Tristan, pur avendo saputo da tutti che la morte del padre è stata accolta con sollievo, non riesce a rinunciare ad indagare per capire come sia morto in realtà e soprattutto perché il suo orologio sia finito nelle terre vicino alla sorgente. Tutte le domande che fa, però, non trovano risposta e questo è molto frustrante. Decide, quindi, di confidarsi con il suo amico Sebastian, sperando che in questo modo possa riuscire a mettere insieme tutti i pezzi della storia. Sebastian, però, ha i suoi problemi da risolvere, in particolare quelli che coinvolgono il padre Raimundo che deve una grossa cifra all’usuraio Pardo. La sua idea è quella di dare a Pardo in garanzia per il debito contratto dal padre i terreni di proprietà della famiglia invece della locanda ma non è sicuro che l’uomo accetti, anche perché sembra essere più interessato alle grazie di sua sorella Emilia. Intanto Angustias non sta affatto bene ma concentra tutte le sue ossessioni su Pepa, convinta che la donna voglia rubarle il marito e il figlio. La moglie di Tristan, però, fa sempre più fatica a nascondere i suoi problemi mentali e sia Francisca che la levatrice si sono convinte che ci sia qualcosa che non va in lei. Dolores e Pedro, con l’aiuto di Hippolito, si prodigano per organizzare la visita dei reali a Puente Viejo ma non sono mai d’accordo su cosa sia meglio fare per non sfigurare.



