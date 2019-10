Il Segreto/ Anticipazioni puntata 30 ottobre: nozze con sorpresa per…

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 30 OTTOBRE

Nella prossima puntata della soap opera Il Segreto Isaac e Antolina litigano ella piazza di Puente Viejo. Nell’ennesimo faccia a faccia tra i due, il giovane comunica alla moglie che se non farà uscire Elsa dal carcere, lui dirà a tutti che lei in passato ha avuto una relazione extraconiugale con Juanote, il quale ha già confessato la verità al riguardo prima di morire. Antolina, però, ancora una volta non si fa spaventare dalle parole del suo sposo. Fernando Mesia, convinto anche da Maria, decide di chiedere la mano di Maria Elena. Il giovane regala alla donna un bellissimo anello. Maria Elena, colpita dal gesto del ragazzo, decide di sposarlo. Elsa, nel frattempo, è molto preoccupata a causa dei suoi problemi al cuore, aggravati dalla sua permanenza in prigione. Gracia infine comunica a Carmelo di voler diventare la sua nuova consigliera.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

La soap opera Il segreto torna oggi pomeriggio, mercoledì 30 ottobre, alle 16.10 su Canale 5. Prima di scoprirà cosa succederà oggi a Puente Viejo, rivediamo quanto successo nella puntata di ieri. Adela litiga con Antolina, accusandola della relazione con Juanote, mentre Onesimo si innamora di una giovane venditrice di trote che si chiama Saturna. Prudencio chiede a Lola perché si senta triste e la giovane gli risponde che soffre per il mancato matrimonio con il suo fidanzato a causa di insormontabili dissapori famigliari. Severo confida a Carmelo che ha ipotecato la casa della sua famiglia, in quanto non è in grado di ripagare il debito che ha con Prudencio. Carmelo si arrabbia con l’amico che non ha chiesto il suo aiuto prima di finire in questa situazione. Severo poi riceve la visita di Raimundo che si offre di aiutarlo, ma viene cacciato via in malo modo. Il dottor Zabaleta comunica a Elsa che il suo cuore ha dei seri problemi che potrebbero mettere in pericolo la sua vita. Cifuentes ascolta la conversazione del medico con la ragazza e decide di andare subito dalla donna per avere dei chiarimenti su quanto ha appena udito. Francisca è preoccupata perché vede che Fernando e Maria sono molto vicini, ma la nipote la tranquillizza dicendole che il ragazzo è innamorato di Maria Elena e che vuole sposarla. Dolores, inoltre, è triste in quanto Gracia non porta più la piccola Belen dalla nonna. Dopo aver scoperto che le condizioni di salute di Elsa si sono aggravate, Isaac affronta nuovamente Antolina nella piazza di Puente Viejo.

